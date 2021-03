Nie tylko mieszkający na co dzień w Niemczech Robert Lewandowski i Krzysztof Piątek mogą mieć problem z podróżą do Londynu na mecz eliminacji MŚ 2022 z Anglią (31 marca). To samo dotyczy Arkadiusza Milika, który występuje w Olympique Marsylia.

Wszystko przez obowiązujące w Niemczech i Francji obostrzenia pandemiczne. Stanowią one, że powrót z Wielkiej Brytanii oznacza konieczność przejścia dziesięciodniowej kwarantanny. Dotyczy ona także zawodowych piłkarzy, którzy żyją w izolacji, niczym w bańce i są na okrągło testowani na obecność wirusa COVID-19. Dla przykładu Włochy robiły wyjątek dla piłkarzy zawodowych - ich nie obowiązuje kwarantanna po powrocie z Wysp.

UEFA wyprowadziła z Anglii mecze Ligi Mistrzów Liverpoolu i Manchesteru City

Z uwagi na sztywne przepisy na terenie Wielkiej Brytanii i Niemiec UEFA przeniosła mecze 1/16 finału Ligi Mistrzów Liverpool - RB Lipsk i Manchester City - Borussia Moenchengladbach z Anglii do Budapesztu. Natomiast Atletico Madryt poleci do Londynu na starcie z Chelsea, bo Hiszpania nie nałożyła obowiązkowej kwarantanny dla wracających z Wysp.

Rzeczniczka Lewandowskiego uspokaja

- Na ten moment nic nie stoi na przeszkodzi, żeby Robert poleciał z reprezentacją do Londynu na mecz z Anglią. Czekamy na bardziej szczegółowe informacje z Bayernu - powiedziała Interii rzeczniczka Roberta Lewandowskiego Monika Bondarowicz.

Jakub Kwiatkowski w kontakcie z Bayernem

Jeszcze w zeszłym tygodniu, zanim sprawa trafiła do mediów, z Bayernem kontaktował się menedżer reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski.

- Dostałem od Bayernu prośbę o informację odnośnie tego, gdzie i w jaki sposób będziemy podróżować na Wyspy Brytyjskie, kiedy nasi piłkarze przejdą testy. Bayern otrzymane od nas informacje przekaże do lokalnych władz sanitarnych. Pracownicy Bayernu podziękowali nam, bez choćby słowa o tym, że nie puszczą Roberta do Londynu - powiedział Interii Kwiatkowski.

Najbezpieczniej byłoby przeniesienie meczu na teren neutralny, ale na to nie zgodzi się angielska federacja The FA, która ma mocną pozycją w FIFA i UEFA.

Przepisy UEFA precyzują pandemiczne rozgrywki dosyć klarownie: dopóki zespół ma 15 zdrowych piłkarzy, w tym bramkarz, to mecz ma się odbyć. Natomiast PZPN nie wyobraża sobie wyprawy na Wyspy bez kapitana i najlepszego piłkarza Roberta Lewandowskiego, a także bez czołowego napastnika Krzysztofa Piątka, gdyby zaszło ryzyko skierowania ich na kwarantannę po powrocie z Londynu. Dlatego istnieje awaryjny scenariusz: Lewandowski, Piątek i Milik po meczu z Anglią mogą wrócić do swych klubów przez Polskę, a nie bezpośrednio z Londynu. Wówczas w Niemczech i Francji byliby podejmowani jako podróżujący z kraju UE, a nie z Wysp.

Michał Białoński