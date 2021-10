- Mam lepszych piłkarzy, lepszy zespół. Wygramy w Tiranie jeśli zachowamy koncentrację - przekonuje Sousy przed jutrzejszą walką o baraże. Portugalczyk nie chowa się, nie szuka wykrętów. Sam odpowiada za układ w tabeli grupy I, w której rewelacyjna Albania wyprzedza Polskę o punkt na trzy kolejki przed końcem eliminacji.

Albania - Polska. Piłkarze Sousy drożsi od Albańczyków

Jutro w Tiranie może się rozstrzygnąć kto wywalczy prawo do baraży. Zwycięstwo Albanii zagwarantuje jej praktycznie drugą pozycję w grupie, choć w listopadzie zespół Edoardo Rejy czeka wyjazd na Wembley. W ostatnim spotkaniu Albańczycy podejmą jednak Andorę.

Reklama

Dla Polski porażka w Tiranie byłaby katastrofą. Jeśli padnie remis, los Sousy i jego graczy znajdzie się także w rękach Anglików, którzy zapewne będą już całkowicie spokojni o pierwszą pozycję w tabeli. Biało-czerwoni jadą więc do Tirany po zwycięstwo, bo tylko ono da im uprzywilejowaną pozycję przed listopadowym finiszem fazy grupowej.

W 11 spotkaniach z Albanią Polska przegrała raz, w 1953 roku w spotkaniu towarzyskim. W eliminacjach mistrzostw świata straciła z nią punkt raz - w 1984 roku remisując 2-2 w Mielcu. Prowadzenie dla Polski zdobył Włodzimierz Smolarek, potem goście zszokowali Polskę dwoma bramkami. Wyrównał Andrzej Pałasz na 10 minut przed końcem. Polacy pojechali na mistrzostwa w Meksyku w 1986 roku. Bohaterem rewanżu w Tiranie był Zbigniew Boniek, który zagrał 20 godzin po zwycięskim finale Pucharu Europy na Heysel.

Czy Sousa ma rzeczywiście lepszą drużynę do Rejy? W Warszawie Polska pokonała Albanię aż 4-1, ale rywal pokazał bardzo dobrą grę. Wynik jest mylący. Gwiazdą wieczoru był Robert Lewandowski, gola na 2-1 zdobył debiutant Adam Buksa.

Polaków i Albańczyków dzielą w rankingu FIFA 52 pozycje. Portal Transfermarkt wycenia kadrę Sousy na 270 mln euro. Ponad połowę tej kwoty warci są trzej piłkarze: Lewandowski (60 mln euro), Piotr Zieliński (50 mln) i Wojciech Szczęsny (25 mln). Albania wyceniana jest na 102,25 mln euro i także trzech graczy odstaje od reszty. Stoper Romy Marash Kumbulla warty jest 25 mln euro, stoper Atalanty Bergamo Berat Djimsiti 22 mln i bramkarz Thomas Strakosha z Lazio 14 mln. W Budapeszcie, we wczorajszym pojedynku z Węgrami Djimsiti doznał urazu już po pół godzinie gry i został zmieniony. Rezerwowy w Lazio 26-letni Strakosha jak zwykle usiadł na ławkę. Kapitanem Albanii i jej podstawowym bramkarzem jest sześć lat starszy Etrit Berisha - rezerwowy Torino.

76-letni włoski trener Edoardo Reja stworzył silną drużynę, w kraju bez tradycji. W finałach wielkiego turnieju Albania grała zaledwie raz - na Euro 2016 we Francji. Do wyjścia z grupy zabrakło niewiele. Albańczycy przegrali ze Szwajcarią 0-1, potem postawili się Francuzom remisując do 90. minuty. Dwie bramki stracili w ostatniej chwili. Na koniec po golu Armando Sadiku pokonali Rumunię. Ujemny bilans bramkowy pozbawił ich prawa gry w 1/8 finału.

Albania - Polska. Egzamin dla Roberta Lewandowskiego

W kwalifikacjach MŚ w Rosji Albańczycy trafili do grupy z Hiszpanią i Włochami zajmując trzecią pozycję. Wyprzedzili Izrael i Macedonię Płn. W eliminacjach Euro 2020 przepadli z Francją, Turcją i Islandią. Teraz czują historyczną szansę na debiut na mundialu. Choć awans do dwustopniowych baraży to tylko krok w stronę Kataru.

Aż dziewięciu z 23 piłkarzy powołanych przez Reję na mecze z Węgrami i Polską to zawodnicy klubów włoskich. Zwycięską bramkę w Budapeszcie zdobył rezerwowy, 20-letni Armando Broja wypożyczony z Chelsea do Southampton. W 66. minucie zmienił sześć lat starszego Myrto Uzuniego z Ferencvarosu i rozstrzygnął mecz w 79. minucie. Tak samo było w Tiranie w pierwszym spotkaniu tych drużyn. Wtedy Broja wszedł w 78. min i dziewięć minut później zdobył bramkę dla Albańczyków. W tym sezonie mierzący 191 cm napastnik zagrał w czterech meczach Premier League. W dwóch spotkaniach Pucharu Ligi Angielskiej zdobył dwa gole.

Z pewnością będzie groźny także jutro dla Polaków. Zapewne znów wejdzie z ławki.

Siłą albańskiej drużyny jest dobra gra w defensywie. W kwalifikacjach MŚ w Katarze zespół Rejy tracił gole wyłącznie z Anglią i Polską. Mecz na Stadionie Narodowym był jednak w jakimś stopniu nietypowy. Polacy oddali cztery celne strzały i z żadnym Berisha sobie nie poradził.

W Budapeszcie Albańczycy oddali Węgrom piłkę zmuszając ich do ataku pozycyjnego. Sami kontrowali, wymieniając dwa razy mniej podań ze znacznie niższą celnością (73 proc). Węgrzy spędzili przy piłce 64 proc czasu gry, podawali ze skutecznością 84-procentową, ale przegrali. I szansa na baraże praktycznie przepadła.

Wyniki, tabelę i terminarz grupy polskiej znajdziesz tutaj!





Jutro Roberta Lewandowski czeka w Tiranie ciężki egzamin. Zderzenie z drużyną broniącą według włoskich wzorców. Zwycięstwo będzie kluczem do baraży. Porażka wyrokiem na Sousę. W kontrakcie Portugalczyka z PZPN jest warunek, że tylko awans na mundial daje mu szansę dalszej pracy.





Albania - Polska, gdzie oglądać mecz?

Mecz Albania - Polska w Tiranie we wtorek od 20,45. Transmisja w Polsat Premium Sport 1, Polsat Box Go i TVP 1.



Dariusz Wołowski



Zdjęcie Robert Lewandowski podczas meczu z San Marino /VINCENZO PINTO /AFP