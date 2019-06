ME U-21. Premier Morawiecki: Wielkie podziękowania za emocje i radość

Wielkie podziękowania za emocje i radość, których młodzieżowa kadra dostarczyła nam podczas Mistrzostw Europy U-21- napisał premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że polscy piłkarze pokazali ogromne zaangażowanie i wolę walki.

Piłkarze reprezentacji Polski w sobotę przegrali w Bolonii z Hiszpanią 0-5 w trzecim występie w mistrzostwach Europy do lat 21 i odpadli z turnieju. We wcześniejszych meczach podopieczni selekcjonera Czesława Michniewicza wygrali z Belgią 3-2 i Włochami 1-0. "Biało-Czerwoni", którzy zajęli trzecie miejsce w grupie A, stracili również szansę awansu na igrzyska olimpijskie w Tokio.

Hiszpania, Włochy i Polska zgromadziły po sześć punktów w grupie A, więc o kolejności w tabeli zdecydowały bezpośrednie mecze między tymi drużynami. Najlepsza okazała się Hiszpania, która zapewniła sobie nie tylko awans do półfinału, ale również olimpijskie przepustki do Tokio. Włosi muszą czekać na wyniki innych grup.

W półfinale ME do lat 21 wystąpią bowiem zwycięzcy trzech grup i drużyna z drugiego miejsca z najlepszym bilansem. Właśnie te cztery ekipy polecą również w przyszłym roku na igrzyska do Japonii. Polska po raz ostatni wystąpiła w olimpijskim turnieju piłkarskim w 1992 roku w Barcelonie, gdzie zdobyła srebrny medal.

