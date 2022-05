ME U-17. Polska - Bułgaria. Ostatni występ "Biało-Czerwonych". Mecz trwa

Uwaga! Materiał nie odświeża się automatycznie. Kliknij F5!

Nasi młodzieżowcy niestety nie zapamiętają przesadnie dobrze mistrzostw Europy 2022. Podczas turnieju organizowanego przez Izrael "Biało-Czerwonym" nie udało się sprostać rywalom w dwóch pierwszych meczach grupowych - z Francją oraz Holandią.

O ile różnica klas w potyczce z "Les Bleus" była nader widoczna (porażka 1-6), o tyle rywalizacja z "Oranje" zakończyła się mocno pechowo dla naszych kadrowiczów, którzy dosłownie w samiutkiej końcówce stracili gola na 1-2. Efekt jest taki, ze po dwóch kolejkach gier Polska ma zero punktów - tyle samo co ostatnia w tabeli Bułgaria. To właśnie z tą drużyną nasi zawodnicy grają spotkanie, które zwykło się zwać "meczem o honor".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Widzew Łódź - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-1 - SKRÓT. WIDEO Polsat Sport

ME U-17. Polska - Bułgaria

Pierwsze minuty spotkania naznaczone były przede wszystkim przez wytężoną walkę obu stron o piłkę w środkowej strefie boiska - nasi zawodnicy decydowali się od początku na dosyć mocny pressing, starając się dusić w zarodku starania oponentów.

W 3. minucie kapitan "Biało-Czerwonych" Oliwier Sławiński znalazł się na całkiem dogodnej pozycji, by rozwinąć akcję ofensywną swojego zespołu - przed samym polem karnym zbyt długo jednak czekał z decyzją, w konsekwencji czego ostatecznie utracił futbolówkę. Chwilę potem po raz pierwszy interweniował Jakub Murawski - golkiper bezbłędnie wyłapał piłkę posłaną w "szesnastkę" przez Stojanowa.

W 5. minucie lewym skrzydłem pod bramkę Bożewa wyruszył Kacper Terlecki - został jednak skutecznie powstrzymany przez jednego z oponentów i nie był w stanie nawet podjąć próby strzału w tej sytuacji. Kilkadziesiąt sekund później Masiak szukał swojej szansy na przeciwległej flance - jego wrzutka została jednak przejęta bez problemów przez bramkarza Bułgarii.

W ogólnym rozrachunku sam początek meczu w wykonaniu Polaków mógł się całkiem podobać - to właśnie oni byli tą aktywniejszą stroną na murawie. Dopiero w 9. minucie Bułgarzy spróbowali pierwszego strzału, którego autorem był Mitkow - jego uderzenie zostało jednak błyskawicznie zablokowane.

Po chwili dużą czujnością popisał się Terlecki - w polu karnym rywali nieomal udało mu się przejąć piłkę od zagubionego obrońcy bułgarskiego, ale futbolówka ostatecznie odskoczyła dalej od bramki. Walczyć próbował o nią jeszcze Drachal, ale bezskutecznie.

Dawid Drachal był bardzo aktywny w boiskowej walce, ale w 12. minucie omal nie dostał żółtej kartki po tym, jak ściął z nóg jednego z przeciwników. Arbiter nie sięgnął jednak po kartonik. Tymczasem na strzał z dystansu zdecydował się Stojanow, ale po raz kolejny zimną krwią wykazał się Murawski.

Gdy powoli mijał pierwszy kwadrans potyczki, "Biało-Czerwoni" otrzymali szansę z wykorzystaniem rzutu wolnego - piłka jednak została szybko wybita przez Atanasowa. Niebawem, po faulu na Guercio, nastąpiła powtórka stałego fragmentu gry - w zasadzie z tego samego punktu - i ponownie bezbłędnie zainterweniował Atanasow.

W 17. minucie po raz kolejny dało o sobie znać zdenerwowanie Bułgarów - tym razem Guercio padł ofiarą faulu ze strony Mitkowa, który otrzymał zresztą żółtą kartkę. Na bezpośredni strzał zdecydował się Sławiński, ale trafił prosto w mur. Po chwili kapitan Polaków szukał prostopadłym podaniem któregoś z kolegów w obrębie "szesnastki", ale Bożew zdołał odbić tę piłkę i zagrożenie pod bramką Bułgarów zostało zażegnane.

Później po raz kolejny nastał dłuższy fragment walki w środku boiska, podczas której obu ekipom trudno było stworzyć jakąś klarowną akcję ofensywną. W 25. minucie bardzo ciekawą próbą popisał się Kacper Masiak - potrzeba było aż trzech rywali, by zatrzymać jego rajd pod bramkę.

Bułgaria odpowiedziała dosyć groźnym atakiem chwilę potem - podanie za linię polskiej obrony otrzymał Borisław Marinow, który od razu odegrał do Antoana Stojanowa - ten jednak uderzył wysoko ponad poprzeczką bramki Murawskiego.

ME U-17. Polska - Bułgaria. Wynik i składy

Polska 0-0 Bułgaria

Polska: Murawski - Tudruj, Magnuszewski, Rychlik - Terlecki, Kalemba, Staniszewski, Guercio - Drachal, Sławiński, Masiak

Bułgaria: Bożew - Wasilew, R. Marinow, Chakarow, Atanasow - Mitkow, Georgiew, Stojanow - Aleksandrow, Kirew, B. Marinow