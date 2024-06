Mbappe już to zrobił, wszystko kosztem Polaków. Na Euro będzie jeszcze gorąco

Euro 2024. Mbappe strzela Polsce i... jest o krok od przejścia do historii

To jednak nie wszystko, bo obecnemu kapitanowi Francuzów brakuje już tylko jednego "oczka" do tego, by wyrównać rekord należący jak na razie niepodzielnie do niemniej słynnego Michela Platiniego. Wydaje się być więc tylko kwestią czasu, aż futbolista, który w przyszłym sezonie będzie reprezentować Real Madryt, stanie się tu samodzielnym liderem. Potem będzie zaś miał zapewne jeszcze ogrom szans na śrubowanie wyniku - przed nim przecież jeszcze sporo lat kariery.