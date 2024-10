Maxi Oyedele na ustach gwiazdy reprezentacji Portugalii. "Pokazuje świetną jakość"

Reprezentacja Polski cierpi na brak jakości w środku pola. To już na początku swojej kadencji bardzo jasno zdiagnozował Michał Probierz. Selekcjoner naszej kadry nie raz powtarzał, że dla niego najważniejsze jest znalezienie odpowiedniego zestawienia w tej części boiska. Promykiem nadziei z pewnością jest Kacper Urbański, który występuje we włoskiej Bolonii i ma już za sobą nawet naprawdę dobry mecz w Lidze Mistrzów. To pierwszy z bardzo pozytywnych wynalazków Probierza.

