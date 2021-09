Temat gry Casha w reprezentacji Polski nagłośnili dziennikarze "Daily Mail". Na ten moment Paulo Sousa nie może jednak powołać go na zgrupowanie kadry. 24-latek wciąż nie posiada bowiem polskiego paszportu. Gdy jednak w końcu otrzyma polskie obywatelstwo, może trafić do drużyny narodowej.



- W tym momencie nie chcę o nim myśleć, bo nie jest polskim zawodnikiem. Kiedy jednak otrzyma paszport, zajmę się tym tematem. Na razie jednak nie ma powodu, aby o nim dyskutować. Dziś ten piłkarz nie jest dostępny. A my nie możemy zajmować się spekulacjami - powiedział Interii Sousa .



Matty Cash zagra w reprezentacji Polski?

Sam Cash potwierdził, że stara się już o paszport i chce grać w reprezentacji.



- Staram się o polski paszport i obywatelstwo. Na razie niewiele mogę jednak zrobić. Proces trwa i mam nadzieję, że zakończy się jak najszybciej. Słyszałem, że może to potrwać miesiąc albo dwa. Mój agent prowadził rozmowy z przedstawicielami PZPN, ale dopóki nie załatwię wszystkich dokumentów, niewiele mogę mówić. Gdy się tak stanie, selekcjoner zdecyduje - stwierdził Cash w programie "Jej Wysokość Premier League" na antenie Canal+Sport.



Przyznał, że kwestię gry dla reprezentacji Polski poruszał w gronie najbliższych.



- Odbyłem kilka rozmów z rodziną. Dla moich dziadków byłby to zaszczyt. Na pewno marzę o grze na poziomie reprezentacyjnym. To coś, o czym myślę - wyjawił 24-latek. Zdradził także, że od małego śledził losy naszej kadry narodowej.



