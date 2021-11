"Dziś zostałem powołany do reprezentacji Polski. To wyjątkowy dzień dla mnie i mojej rodziny. Spełniły się nasze marzenia. Otrzymanie tej szansy jest to dla mnie wielkim zaszczytem. Nie mogę się już doczekać spotkania z kolegami z drużyny i gry dla mojego kraju. Do boju Polsko" - napisał za pośrednictwem Twittera Cash.

Jego powołanie dla wielu jest niespodzianką. Co prawda Paulo Sousa bardzo chciał go w reprezentacji i to głównie dzięki determinacji Portugalczyka sprawy z nadaniem Cashowi polskiego obywatelstwa tak przyspieszyły, ale mimo to większość fanów spodziewała się, że dołączy do kadry dopiero przed ewentualnymi barażami.



Sousa postanowił jednak inaczej i już w listopadowych meczach kadry Cash będzie miał szansę zadebiutować w naszej drużynie narodowej. Polacy zmierzą się z Andorą i Węgrami.

