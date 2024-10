Reprezentacja Polski nie wyszła z grupy podczas tegorocznych mistrzostw Europy w Niemczech. Porażki 1:2 z Holandią i 1:3 z Austrią zabrały choćby matematyczne szanse awansu z trzeciego miejsca. Punkt wywalczony w trzeciej kolejce po remisie 1:1 z Francją mógł tylko otrzeć łzy kibiców, choć ci nie podchodzili do turnieju z wielkimi oczekiwaniami. Wiedzieli, że Michał Probierz przejął zespół dość niedawno i potrzebuje czasu, by spróbować podnieść jego poziom.

W kadrze, która pojechała do naszych zachodnich sąsiadów, zabrakło Matty'ego Casha. Jego ostatnim jak do tej pory występem w biało-czerwonych barwach jest półfinał barażów przeciwko Estonii 21 marca tego roku (5:1). W 11. minucie musiał zejść z boiska z powodu kontuzji. Od wtedy do teraz nie otrzymał powołania. W poniedziałek Kanał Sportowy wyemitował wywiad z obrońcą Aston Villi, który przyznał, że decyzję selekcjonera ws. Euro poznał z... mediów.