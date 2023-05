Matty Cash poważnie podszedł do tematu. Spędza godziny nad książkami

Matty Cash miłością do futbolu zaraził się od swojego ojca Stuarta Casha , który niegdyś także był piłkarzem. Urodzony z Slough swoją przygodę ze sportem zaczął w 2010 roku, wówczas dołączył do akademii angielskiego klubu Wycombe Wanderers. Po dwóch latach Cash zmuszony był jednak opuścić zespół z powodu problemów finansowych klubu. W kolejnych latach występował jeszcze w takich klubach jak Nottingham Forest i Dagenham & Redbridge . W szeregach drużyny z Nottingham stawiał pierwsze kroki w karierze seniorskiej. W 2020 roku Matty Cash trafił do Aston Villi , gdzie gra po dzień dzisiejszy.

Matty Cash skupiony na nauce. Uczy się języka polskiego

Matty Cash po dołączeniu do reprezentacji Polski robi wszystko, co w jego mocy, by komfortowo czuć się w drużynie. 25-latek postanowił więc... rozpocząć naukę polskiego. Gwiazdor Aston Villi każdą wolną chwilę spędza teraz nad książkami. W mediach społecznościowych pochwalił się kibicom swoimi postępami. Musiał jednak przyznać, że język polski wcale nie należy do najłatwiejszych.