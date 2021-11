Na zgrupowaniu kadry "Biało-czerwonych" w Hiszpanii pojawił się prezes PZPN Cezary Kulesza. Widział się przy tej okazji również z Mattym Cashem, co nie umknęło uwadze fotografów.

Matty Cash do Cezarego Kuleszy: "Dziękuję!"

Sam 24-letni zawodnik również odniósł się do tej wizyty w mediach społecznościowych.

"Panie Prezesie, to była przyjemność poznać się z Panem. Jeszcze raz dziękuję za pomoc, dzięki której dostałem tę szansę" - napisał zawodnik Aston Villi.

Tym samym Cash odniósł się też do faktu, że obecny prezes PZPN od dłuższego czasu wspierał jego dążenia do tego, by zawodnik mógł występować w reprezentacji Polski.

JK