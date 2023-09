Reprezentacja Polski szykuje się do dwóch kluczowych meczów eliminacji do mistrzostw Europy 2024. Drużyna prowadzona przez Fernando Santosa zmierzy się z Wyspami Owczymi oraz Albanią. Pewniakiem do gry wydaje się Matty Cash, który znajduje się w doskonałej formie. Polak w wywiadzie dla "WP SportoweFakty" przekazał mnóstwo dobrej energii. - Wiemy też, że możemy to naprawić - powiedział Cash.