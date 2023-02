Matty Cash nie wykonał polecenia Michniewicza. Mówi o tym wprost

Pojawiały się również doniesienia, że piłkarze akurat na mecz z Francją nie dostosowali się do poleceń selekcjonera i sami z siebie postanowili zagrać bardziej ofensywnie. Potem to wszystko zdementowano, ale jak zdradził Matty Cash, drobne niesubordynacje się zdarzały. W tym jemu.

- Trener chciał, żebym trzymał dystans do Kyliana Mbappe, ale ja nie chciałem tak grać. Uznałem, że jak będę trzymał go blisko, nie dam mu okazji, żeby mi uciekł. I początkowo przynosiło to dobre efekty. Dopiero potem, jak już znalazł nieco miejsca, nie mogłem go zatrzymać i nic zrobić - przyznał Cash w rozmowie z "LADbible TV".