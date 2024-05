Matty Cash natychmiast reaguje decyzję Probierza. Wydał komunikat. Postawił sprawę jasno

Matty Cash to jeden z tych zawodników, o których mówiło się najwięcej przed ogłoszeniem powołań selekcjonera Michała Probierza do kadry reprezentacji Polski na Euro 2024. Obrońca Aston Villi ma za sobą bardzo udany sezon w barwach Aston Villi, skwitowany awansem do Ligi Mistrzów.

Ostatnio 26-letni defensor zmagał się z urazem łydki, lecz mimo to jego obecność w kadrze na mistrzostwa Polski nie była wykluczona. Pogłoski mówiły jednak, że nie otrzyma on szansy na wyjazd do Niemiec od trenera Michała Probierza. Tak też się stało, co selekcjoner "Biało-Czerwonych" ogłosił w czwartek , prezentując listę 28 nazwisk, z których dwa będzie musiał skreślić jeszcze przed Euro 2024.