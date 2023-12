Marzy o powrocie do reprezentacji. Stawia sprawę jasno i podaje argumenty

Od wyjazdu do Stanów Zjednoczonych nie dostał powołania do reprezentacji Polski. Za oceanem wiodło mu się różnie. W pierwszym sezonie zagrał 19 razy, w tym 13 w podstawowym składzie. Zaliczył trzy asysty. W zakończonych w grudniu rozgrywkach było lepiej, choć znów zmagał się z kontuzjami. Mimo tego wystąpił w 25 meczach - zdobył dwa gole i miał siedem asyst. Lepsze liczby miał tylko Karol Świderski - 15 bramek i 9 asyst.

Kamil Jóźwiak chce wrócić do kadry

Jóźwiak podkreśla, że jest już zdrowy i nie składa broni w walkę o powołanie do reprezentacji Polski. - Marzę o powołaniu do kadry. Muszę być jednak w dobrej dyspozycji i wiem, że wtedy jestem w stanie wrócić do reprezentacji. W wielu meczach pokazałem, że mogę być postacią, która da coś tej drużynie - uważa Jóźwiak. - Nie ukrywam, że taki jest mój cel i do tego będę dążył. Wszystko zależy ode mnie, od mojej dyspozycji i tego, jaka będzie ona w marcu - podkreśla.