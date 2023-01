Marek Papszun wśród faworytów

Nie brakuje również zwolenników zatrudnienia polskiego trenera, a faworytami do poprowadzenia biało-czerwonych wydają się Jan Urban i Marek Papszun . Drugi z wymienionych jeszcze w grudniu zadeklarował w rozmowie z Weszło, że jest gotowy do objęcia stanowiska selekcjonera . - Uważam, że nie jest dla mnie za wcześnie - przekonywał.

Teraz Papszuna zapytano o to, czy otrzymał zapytanie ze strony PZPN w sprawie gotowości do podpisania kontraktu z federacją. - Nie - uciął krótko, po czym zaznaczył, że nie wie, co planuje Cezary Kulesza i czy ostatecznie zdecyduje się na trenera zagranicznego. - Mam inne sprawy na głowie, mam swoją drużynę i kontrakt - przypomniał.