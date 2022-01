PZPN i Paulo Sousa rozwiązali umowę za porozumieniem stron, choć byłego już selekcjonera takie rozwiązanie sporo kosztowało. Aktualnie kadra pozostaje bez trenera, a media prześcigają się w wymienianiu potencjalnych kandydatur.

Marek Papszun czeka na telefon z PZPN?

Dość powszechnie za faworyta uważany jest Adam Nawałka, pod którego wodzą nasza drużyna narodowa odniosła ostatnie, znaczące sukcesy - awansowała do ćwiećfinału Euro 2016 i pojechała na mistrzostwa świata dwa lata później. Według informacji Tomasza Włodarczyka z serwisu "Meczyki.pl" na to, jak wyglądać będzie obrót spraw czeka jednak również Marek Papszun - trener Rakowa Częstochowa, od tygodni "przymierzany" do Legii Warszawa.



"Papszun nie chce zamykać sobie opcji, gdyby w najbliższych dniach zadzwonił telefon od szefa polskiej federacji" - przekazał Włodarczyk.



Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza zapowiedział, że nazwisko nowego selekcjonera poznamy z pewnością przed 19 stycznia, kiedy po raz pierwszy w 2022 roku zbierze się zarząd federacji.



