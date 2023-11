Marco Materrazi broni „Lewego”. Wie, dlaczego w kadrze mu nie idzie

Reprezentacja Polski zremisowała z Czechami 1-1 i jest już pewne, że w fazie grupowej nie zajmie jednego z dwóch miejsc premiowanych awansem. W piątek jeden ze słabszych spotkań w kadrze zagrał Robert Lewandowski, ale polskiego snajpera broni Marco Materazzi. - Granie w kadrze to nie jest łatwa rzecz, to zupełnie coś innego niż występy w klubie. Każde spotkanie to nowy start i nowa historia - podkreśla mistrz świata z 2006.