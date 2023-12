Odkąd Probierz objął "Biało-Czerwonych", to raczej nie zachowywał hierarchii na poszczególnych pozycjach. Starał się coś zmieniać, pokazywać autorskie podejście do tematu. Wyjątkiem była kwestia bramkarzy. Tutaj szybko wskazał na swoich faworytów .

"Jak rozmawialiśmy w sztabie, mamy najmniejszy problem, jeśli chodzi o bramkarzy. Na teraz jest taka hierarchia bramkarzy, której nie zamierzamy zmieniać ze względu na to, że jest to dobre dla całokształtu. Wojtek Szczęsny jest numerem jeden, drugi jest Skorupski , a trzeci Bartek Drągowski " - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski w Kanale Sportowym.

"Ile ludzi, tyle opinii. W klubie grasz po to, by zasłużyć na to, by znaleźć się w reprezentacji, a nie po to, by coś wcześniej było ustalone - takiego jestem zdania" - tłumaczy swoje podejście Bułka w rozmowie z meczykami.pl.