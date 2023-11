Marcin Bułka po raz dziesiąty niepokonany. „Nierdzewiejący polski gigant”

Bułka przez całą karierę nie miał tylu czystych kont, co w zaledwie 13 meczach Ligue 1. Zresztą do tej pory nie ma zbyt wielu występów w seniorskiej piłce. W Paris Saint Germain, Cartagenie, LB Chateauroux i Nice w poprzednim sezonie rozegrał zaledwie 21 meczów. Nie puścił bramki w siedmiu.

Teraz Bułka przechodzi samego siebie. W 13. kolejce Ligue 1 po raz dziesiąty nie dał się pokonać . Tym razem gola nie potrafili mu strzelić piłkarze Toulouse. Jego koledzy wygrali 1:0 po bramce Teremasa Moffiego i tracą tylko punkt do lidera - Paris Saint Germain. Ustanowili nowy klubowy rekord - 13 meczów bez porażki i osiem meczów z rzędu nie stracili gola. Bułka jest niepokonany od 723 minut. Świetna forma nie umknęła selekcjonerowi reprezentacji Polski i bramkarz zadebiutował w meczu z Łotwą .

Do tej pory Nice straciło tylko cztery bramki. To oznacza, że Bułka traci zaledwie 0,3 bramki na mecz. - Wkładamy całe serce w bronienie i dlatego tracimy tak mało bramek. To kwestia stanu umysłu i organizacji gry - podkreśla Franceso Farioli, trener Nice.