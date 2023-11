Marcin Bułka: Kim jest, gdzie gra debiutant w kadrze? Sylwetka piłkarza

Kim jest Marcin Bułka? Początki kariery reprezentanta Polski

Marcin Bułka przyszedł na świat 4 października 1999 roku w Płocku - wychowywał się jednak w Wyszogrodzie, gdzie stawiał też pierwsze kroki w swej piłkarskiej karierze dołączając do juniorskiego zespołu tamtejszych Stegn. Potem przez pewien czas zbierał szlify w MDK Król Maciuś Club Płock, a w 2013 roku trafił do Escola Varsovia Warszawa - akademii działającej pod patronatem FC Barcelona.

Ten ruch okazał się dla niego swoistą trampoliną do dalszego rozwoju, bo został dostrzeżony przez londyńską Chelsea, w której spędził lata 2016-2019, nie rozgrywając jednak ani jednego spotkania dla seniorskiej ekipy "The Blues".

W 2019 roku zmienił po raz kolejny kraj zamieszkania i we Francji dołączył do Paris Saint-Germain, dla którego rozegrał sumarycznie dwa spotkania w oficjalnych starciach. Wśród "Les Parisiens" pozostawał formalnie do 2022 roku, po drodze zaliczając wypożyczenia do FC Cartagena, La Berrichonne de Châteauroux i OGC Nice.

Bramkarz Marcin Bułka: Gdzie gra teraz?

To właśnie ta ostatnia drużyna wykupiła go w końcu z PSG. Początkowo Bułce nie było łatwo nad Lazurowym Wybrzeżem - przegrywał on rywalizację o pozycję "jedynki z Argentyńczykiem Walterem Benitezem czy Duńczykiem Kasperem Schmeichelem, ale ostatecznie zaczął grać pierwsze skrzypce.

Od początku sezonu 2023/2024 jest on już pewniakiem w ekipie, u steru której stoi trener Fancesco Farioli. Rozgrywa wszystkie potyczki od pierwszego do ostatniego gwizdka i do drugiej połowy listopada uzbierał on jak na razie aż dziewięć czystych kont w Ligue 1, co stawia go w gronie absolutnie najskuteczniejszych bramkarzy Europy. Teraz przyszedł czas na kolejny przełom.

Marcin Bułka i debiut pod wodzą Probierza. Mecz Polska - Łotwa szansą dla bramkarza

21 listopada 2023 roku na warszawskim PGE Narodowym odbędzie się towarzyskie spotkanie Polska - Łotwa - zgodnie z jasną zapowiedzią selekcjonera Michała Probierza Marcin Bułka ma wejść na boisko w drugiej połowie i zastąpić między słupkami Łukasza Skorupskiego.

Tym samym zadebiutuje on w reprezentacji. Pierwszy raz został do niej powołany we wrześniu tego roku, ale w kolejnych starciach z Wyspami Owczymi, Mołdawią oraz Czechami zasiadał jedynie na ławce rezerwowych. Czy uda mu się wywrócić do góry nogami hierarchię golkiperów wśród "Biało-Czerwonych"?

