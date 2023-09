Mamy dość. Wystarczy. Nie będziemy tęsknić za Santosem

Lubię piłkę nożną, bo choć przed meczem można opowiadać niestworzone niedorzeczności, to wszystko na końcu i tak zweryfikuje boisko . A weryfikację polskiej kadry otrzymaliśmy w niedzielny wieczór w albańskiej Tiranie.

Degrengolada. Rozkład polskiej kadry trwa od lat

Wszechwiedzący Zbigniew Boniek zobaczył błysk w oku Jerzego Brzęczka i swoim kaprysem mianował go selekcjonerem. Po meczu z Albanią próbował wspominać, jak genialne rezultaty mieliśmy pod jego wodzą. Zapomniał tylko o jednym - sam zwolnił Brzęczka mimo wywalczonego awansu na Euro.

I żeby nie było niedomówień - Brzęczek do roli selekcjonera się nie nadawał. Drużyna pamiętała jeszcze sporo z kadencji Nawałki, kolanem przepychaliśmy kolejne mecze. Ale złe ziarno już zostało zasiane.

Wszystkich zwolnić się nie da, więc zapłaci Santos

To będzie dobra decyzja, która nie rozwiąże jednak wszystkich problemów. Trzeba ufać, że tym razem Cezary Kulesza wybierze mądrze i kolejny selekcjoner poprawi chociaż aspekt sportowy oraz oczyści atmosferę wewnątrz piłkarskiej reprezentacji.

Była 70. minuta meczu z Albanią. W tirańskim kotle fani urządzali polskim piłkarzom piekło. Przegrywaliśmy 0-2, a Santos miał 20 minut, by odwrócić losy spotkania, uratować sytuację w tabeli i swoją posadę.

Jeśli w takiej sytuacji posyłasz na boisko Karola Linetty’ego, to nie znaczy, że nie wiesz nic o reprezentacji Polski.

Desperacja dziwacznego selekcjonera. Nie będziemy tęsknić

Parę minut wcześniej Santos na boisko posłał też Kamila Grosickiego. To akurat był wyraz skrajnej desperacji. Selekcjoner wcześniej skreślił "Grosika", uznał go za zbyt starego i niepotrzebnego naszej kadrze. I nie powoływał go nawet, gdy ten odbierał nagrodę dla najlepszego piłkarza Ekstraklasy.