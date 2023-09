Mało kto zwrócił uwagę. Ostrzeżenie dla Polski przyszło kilka dni temu

Ten wielki sukces miał miejsce w sierpniu. Wtedy to mistrz i zarazem wizytówka farerskiej piłki, zespół KI Klaksvik, awansował do fazy grupowej europejskich pucharów. Najpierw walczył o Ligę Mistrzów, w której zasłynął wstrząsającą wygraną nad faworyzowanym węgierskim Ferencvarosem aż 3:0. I to w Budapeszcie! Klęska i upokorzenie wizytówki węgierskiego futbolu miała swoje skutki - posadę stracił rosyjski trener Stanisław Czerczesow, niegdyś szkoleniowiec Legii Warszawa, a dzisiaj persona non grata z racji związków z kremlowskim reżimem.