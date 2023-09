Maciej Szczęsny odleciał. Uderzył w swojego syna. Sugestia dla Probierza

O powołaniach do reprezentacji Polski może decydować klasa piłkarza lub jego aktualna forma. Maciej Szczęsny powiedział wprost, że jeśli dla Michała Probierza liczy się to drugie, powinien on... zrezygnować z wyboru Wojciecha Szczęsnego - bramkarza, którego interwencje zapewniły naszej drużynie narodowej awans do fazy pucharowej mistrzostw świata.