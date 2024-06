Maciej Szczęsny nagle wypalił o Wojciechu Szczęsnym. Bez ogródek

Wojciech Szczęsny jakiś czas temu ogłosił, że po Euro 2024 kończy karierę w reprezentacji Polski. Teraz już tak stanowczy nie jest i trudno mu się dziwić, bo widać, że w kadrze tworzy się coś, co może dać sporo radości kibicom. Maciej Szczęsny nie ma wątpliwości, co do swojego syna. - Wojtek od kilku lat to najlepszy polski piłkarz i już - powiedział ojciec naszego golkipera w studiu "Super Expressu".