Maciej Rybus nie chce przerwać milczenia. Odmówił komentarza

Po tym, jak Rybus zdecydował się pozostać w Rosji i zamienić Lokomotiw na Spartak Moskwa, pojawiły się wątpliwości co do przyszłości piłkarza w reprezentacji Polski. Podczas czerwcowego zgrupowania selekcjoner Czesław Michniewicz był o to pytany wielokrotnie, lecz mówił, że odniesie się do sprawy dopiero po jego zakończeniu.

Jak można było się spodziewać, wkrótce po zakończeniu zgrupowania PZPN wystosował komunikat, w którym poinformowano, że w związku z obecną sytuacją Rybus nie będzie powoływany do reprezentacji Polski.

Maciej Rybus nie chce komentować wykluczenia z kadry

Rosyjscy dziennikarze podjęli próbę skontaktowania się z Rybusem w tej sprawie, ale ten odmówił udzielenia komentarza.

- Nie chcę jeszcze komentować tej sprawy - powiedział lewy obrońca, cytowany przez "RB Sport".

Niespełna 33-letni piłkarz jest 66-krotnym reprezentantem Polski. W narodowych barwach zdobył dwie bramki. Po raz ostatni zagrał w kadrze za kadencji Paulo Sousy.