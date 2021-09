Przed reprezentacją Polski ważne październikowe mecze eliminacji mistrzostw świata, tymczasem Paulo Sousa ma kolejny twardy orzech do zgryzienia. Najpierw kontuzja uniemożliwiła obecność na zgrupowaniu Arkadiuszowi Recy, a teraz podobna sytuacja może mieć miejsce z Maciejem Rybusem.



To o tyle problematyczne, że obaj występują jako lewi wahadłowi. Pod ich nieobecność do dyspozycji trenera pozostaje jedynie Tymoteusz Puchacz, mający problem by zmieścić się w kadrze meczowej Unionu Berlin.





Reprezentacja Polski. Problemy Macieja Rybusa

"Maciej Rybus dopiero wczoraj pierwszy dzień biegał. Nie trenował od ostatniego zgrupowania. Kłopoty z mięśniem dwugłowym. Duży znak zapytania na październikowe mecze kadry z San Marino i Albanią" - napisał na Twitterze Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.



Rybus w ostatnim czasie często miał problemy z kontuzjami podczas meczów reprezentacji, z powodu urazu nie pojechał m.in. na Euro 2016. Z kolei z zeszłorocznych meczów Ligi Narodów wyeliminował go koronawirus.



Być może absencja Rybusa będzie szansą dla Przemysława Frankowskiego, który świetnie radzi sobie jako wahadłowy we francuskim RC Lens. W ośmiu meczach zgromadził dwie bramki i zanotował trzy asysty.



Polacy w październiku zmierzą się w el. MŚ z San Marino (9.10) oraz Albanią (12.10).

Zdjęcie Maciej Rybus / Roland Krivec/DeFodi Images / Getty Images

