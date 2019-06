Macedonia Północna - Austria 1-4, Łotwa - Słowenia 0-5 w grupie G

Austria awansowała na trzecie miejsce w grupie G, dzięki wygranej 4-1 nad Macedonią Północną. Słowenia z kolei rozgromiła 5-0 Łotwę. Polacy pozostali na pierwszym miejscu z pięcioma punktami przewagi nad wiceliderem, Izraelem.

Polska pozostała liderem grupy G po wygranej 4-0 nad Izraelem i ma na koncie 12 punktów. Izrael utrzymał drugą pozycję (7 pkt). Trzecia jest Austria (6 pkt), czwarta Słowenia (5 pkt), piąta Macedonia Północna (4 pkt), a tabelę z zerowym dorobkiem zamyka Łotwa.



Od niesamowitej wpadki rozpoczęli Austriacy spotkanie z Macedonią Północną. Martin Hinteregger chciał zgrać piłkę do bramkarza, ale uczynił to tak nieudolnie, że... skierował piłkę do własnej bramki i Macedończycy prowadzili 1-0.

Jeszcze przed przerwą do wyrównania zdołał jednak doprowadzić Valentino Lazaro, a w 62. minucie po skutecznie wykonanym przez Marko Aranutovicia rzucie karnym Austriacy prowadzili 2-1.



Osiem minut przed końcem Arnautović dołożył kolejną bramkę strzałem głową, przypieczętowując wygraną swojej drużyny. Macedończycy rzucili się co prawda do ataku, ale skarcił ich za to Laimer, strzelając bramkę po kontrataku na 4-1.



Żadnych problemów z pokonaniem Łotyszy nie mieli za to Słoweńcy, którzy już przed przerwą wygrywali na wyjeździe czterema bramkami, po dwóch trafieniach Crnigoja i Ilicicia. Po przerwie wygraną przypieczętował Zajc.



Macedonia Północna - Austria 1-4 (1-1)

Bramki: 1-0 Hinteregger (18.), 1-1 Lazaro (39.), 1-2 Arnautović (62. - z rzutu karnego), 1-3 Arnautović (82.), 1-4 Laimer (86.)



Łotwa - Słowenia 0-5 (0-4)

Bramki: 0-1 Crnigoj (24.), 0-2 Crnigoj (27.), 0-3 Ilicic (29.), 0-3 Ilicic (44.), 0-5 Zajc (47.)