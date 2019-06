Podróżując do Skopje mogliśmy się przekonać, że dla polskich kibiców liczyła się ostatnio tylko ta destynacja. Śpiewy "Polska! Biało-Czerwoni" opanowały nie tylko loty z polskich miast do stolicy Macedonii Północnej, ale też ten relacji Budapeszt - Skopje. Kibicować ekipie Jerzego Brzęczka przyjechały całe rodziny, ale też kibice, którzy z niejednego pieca chleb jedli. Już o godz. 20:45 wielkie emocje w Skopje. Transmisja w TVP 1, TVP Sport i w Polsacie Sport.

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Macedonia Północna - Polska

Oto dialog, zasłyszany w Airbusie po wylądowaniu w Macedonii Północnej:

- My z Lechii, a wy skąd jesteście?

- Z Krakowa, Wisła.

- To pozdrów k... "Miśka"!

- Nie, no spoko, tu mecz reprezentacji.

- Ja wiem, ale na ch... ja tę zgodę z Wisłą zakładałem na meczu Bałtyk Gdynia - Wisła, remis 1-1. Przetrwała tyle lat, a "Misiek" ją rozwalił.

Nie musimy dodawać, że wygląd, tatuaże i umięśnienie rozmawiających panów nie stanowiły zachęty do konwersacji z nimi w ciemnej ulicy o północy. Ów "Misiek" to oczywiście Paweł M., który najpierw zerwał długoletnie "zgody" Wisły z Lechią i Śląskiem, by związać się z Ruchem i Widzewem, a później, zza krat, opowiedzieć wszystko ("wysypać") o całej siatce pseudokibiców. Równoległa rzeczywistość, w stosunku do tej czysto piłkarskiej.

- Widzę, że zdecydowana większość waszych kibiców jest spokojna. Ale wiesz, wieczorem, po meczu, będzie tu 300 osób i wystarczy, by tylko jedna z nich była chuliganem, a pokojowa atmosfera pęknie jak bańka mydlana. Nasi fani też potrafią być agresywni - obawia się Ivan, kelner restauracji przy bulwarze nad piękną rzeką Vardar.

Na ewentualne awantury są tu gotowi wszyscy. Nawet urocze policjantki trzymają w pogotowi hełmy. W Skopje patelnia - 33 stopnie Celsjusza. Wieczorem się ochłodzi, ale i tak nie będzie lekko biegać sprintem.

Dla tej części ekipy reprezentacji Polski, która rok temu doświadczyła zgrupowania w Soczi, przy okazji MŚ, to żadna nowina. W rosyjskim kurorcie bardziej od upału doskwierała wysoka wilgotność, która w Macedonii jest podobna do polskiej. Spośród prawdopodobnej wyjściowej jedenastki Soczi nie przeżyli tylko: Przemysław Frankowski i Mateusz Klich. Pozostali wiedzą, jak radzić sobie w ukropie.

Trener Jerzy Brzęczek nie zacznie meczu trójką napastników. Król ofensywy jest tylko jeden. Pozostali atakujący: Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek mogą się pojawić na murawie po przerwie.

- Macedonia Północna jest jednym z najgroźniejszych rywali w naszej grupie. Pamiętajmy, że w poprzednich eliminacjach grała w bardzo trudniej grupie z Włochami i Hiszpanią, a i tak zdobyła 12 pkt. Jej reprezentacja do lat 21 grała dwa lata temu na mistrzostwach Europy w Polsce. To coś znaczy - podkreśla w rozmowie z Interią prezes PZPN-u Zbigniew Boniek, który dziś przed południem zwiedził uroczą starówkę w Skopje.

Gdyby w dawnych czasach reprezentacji Polski na sześć dni przed ważnym meczem dwóch reprezentantów miało wesela, to takie spotkanie byłoby ciężkie do przetrwania, a forma zawodników nie do odnalezienia. Dzisiejsza piłkarska młodzież często stroni od alkoholu, a ta profesjonalna na pewno go nie nadużywa. Śluby Piątka i Macieja Rybusa nie wybiły ich z rytmu, a jeśli już, to dodały motywacji w i tak udanej karierze.

- Wesela w niczym nam nie przeszkodzą. Wychodzimy na murawę z wiarą we własne siły, ale też wiemy, że to będzie bardzo to bardzo trudny mecz - zaznacza Boniek.

- Czy wszyscy wasi piłkarze są zdrowi i w formie? Jak Lewandowski? - dopytuje restaurator Ivan.

- Za wyjątkiem bramkarza Wojciecha Szczęsnego i skrzydłowego Jakuba Błaszczykowskiego, którzy przeszli operację, wszyscy są w pogotowiu, a "Lewy" w życiowej dyspozycji - odpowiadamy.

- To wieczorem będzie remis. Będę się z niego cieszył - mówi zmartwiony Ivan, a my pamiętamy, że w Skopje wygrała tylko Hiszpania, po golu z doliczonego czasu gry, ponad dwa lata temu. Pamiętamy też, że Hiszpanią nie jesteśmy.

Z uwagą będziemy śledzić też doniesień z meczu Łotwy z niespodziewanym wiceliderem Grupy G eliminacji Euro 2020 - Izraelem. Walka o wyjazd na przyszłoroczne mistrzostwa Europy wkracza w decydującą fazę.

Prawdopodobny skład Polski na mecz z Macedonią Północną:

Fabiański (48 występów w kadrze A) - Bereszyński (17), Glik (66), Bednarek (13), Rybus (53) - Frankowski (6), Krychowiak (61), Klich (17), Grosicki - Zieliński (43) - Lewandowski (104).

Ze Skopje Michał Białoński