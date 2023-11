Ma zagrać u boku "Lewego". Już teraz przestrzega. Wielka trauma ciężarem

- To, co wydarzyło się w Pradze, nie ma prawa wydarzyć się ponownie. Nie pamiętam takiego meczu z moim udziałem, żeby po trzech minutach 0-2. Trudno się potem "wraca" do gry - powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej napastnik reprezentacji Polski , Karol Świderski.

- Wiemy jak Czesi grają i wiemy, co będą chcieli chcieć zrobić w Warszawie. Ale najważniejsze jest to, co my chcemy zrobić. Liczę, że zagramy dobre spotkanie i zwyciężymy - dodał napastnik Charlotte FC.