Wielkie turnieje piłkarskie lubią kreować nieoczywistych bohaterów - o ile można było się spodziewać, że bramkarz reprezentacji Polski w meczu z Francją będzie miał ręce pełne roboty, to przed Euro 2024 chyba niewielu stawiało na to, że w trzeciej kolejce grupowej między słupkami stanie Łukasz Skorupski. Co prawda było to jedno z następstw odpadnięcia z imprezy po dwóch seriach gier, ale Michał Probierz nie wystawił rezerw na "Trójkolorowych". Po prostu postanowił, że 33-latek zasługuje na szansę w spotkaniu rangi mistrzostw Europy.

Łukasz Skorupski z wysokimi notami od włoskich mediów. "Mur"

Dotychczas z dziesięciu jego meczów rozegranych w kadrze tylko dwa nie były sparingami - wlicza się do nich konfrontacja z San Marino w eliminacjach mundialu w 2021 roku oraz rywalizacja z Holandią w Lidze Narodów (2022 r.). Teraz cały świat zobaczył "Skorupa" w akcji i mógł się nim zachwycić. Szczególnie zadowolone są włoskie media. Trudno się dziwić, bo przecież sam zainteresowany gra w rewelacji ostatniego sezonu Serie A - Bologni.

W starciu z Francją zanotował aż siedem interwencji, w tym sześć po strzałach z pola karnego. Dał się pokonać Kylianowi Mbappe z rzutu karnego, ale oprócz tej "jedenastki" czterokrotnie powstrzymał nowego gwiazdora Realu Madryt. Dzięki niemu "Biało-Czerwoni" wywalczyli remis 1:1. Oczywiście to wszystko znalazło swoje odzwierciedlenie w ocenach.

Włoski oddział Eurosportu dał Polakowi notę 8/10. "Był bohaterem z wieloma obronami, jeśli Francja nie strzeliła więcej niż jednego gola, to również dzięki niemu" - czytamy. Na "7,5" zdecydowała się "La Gazzetta dello Sport". W obu przypadkach żaden piłkarz nie dostał wyższej. Decyzja UEFY o przyznaniu mu statuetki dla najlepszego gracza meczu nie budzi żadnych kontrowersji.

Jedna ręka to na końcu było za mało, aby policzyć udane interwencje. Polski mur upadł dopiero po perfekcyjnym wykonaniu rzutu karnego przez Mbappe ~ "La Gazzetta dello Sport"

Bologna Skorupskiego zagra w Lidze Mistrzów. Możliwy kolejny pojedynek z Mbappe

"SuperSkorupski" - napisało Calciomercato.com, które nie wystawiało ocen meczowych. "Bramkarz Bolonii w pierwszej połowie obronił wszystko, co było do ubronienia, odbijając strzały Theo Hernandeza, Mbappe i Dembele. Zapewnił Polsce, która miała tylko jedną szansę za sprawą Lewandowskiego, powrót do szatni z wynikiem 0:0" - zaznaczyli dziennikarze tego serwisu.

Z pewnością w nadchodzącym sezonie klubowym będą często cieszyć się wysoką formą Polaka, który z Bologną wchodzi na salony. Klub ten po raz pierwszy w historii zagra w Lidze Mistrzów. Już jesienią w fazie ligowej będzie możliwa konfrontacja chociażby z Realem, co oznaczałoby kolejną odsłonę pojedynku Skorupskiego z Mbappe.

- Po gwizdku przyszedł do mnie. Pogratulowaliśmy sobie, to było fajne zachowanie z jego strony. Mówimy przecież o jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Grać przeciwko takim zawodnikom i dobrze bronić to coś świetnego - powiedział Polak po wtorkowym meczu. Już za kilka miesięcy z pewnością znowu będzie mógł się wykazać przeciwko najskuteczniejszym napastnikom globu. Reklama

Łukasz Skorupski / AFP

Kylian Mbappe / AFP