Łukasz Piszczek może wkrótce dołączyć do sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z serwisu "Meczyki.pl", obrońca Borussii Dortmund miałby zostać doradcą Jerzego Brzęczka i dodatkowo zadbać o grę obronną kadry.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jasna Strona Białej Gwiazdy. Kto nowym trenerem Wisły Kraków (odc. 14)? Wideo INTERIA.TV

Popularny "Piszczu" reprezentacyjną karierę zakończył w listopadzie ubiegłego roku, w meczu eliminacji ME ze Słowenią (3-2). Wciąż jednak występuje w barwach Borussii Dortmund, z którą wiąże go kontrakt ważny do zakończenia obecnego sezonu.



Reklama

Co ciekawe, już wkrótce może jednak zacząć pracę w zupełnie nowej roli. Według informacji Włodarczyka, już podczas marcowego zgrupowania kadry może dołączyć do niej w roli doradcy Jerzego Brzęczka. Miałby także zająć się grą obronną "Biało-Czerwonych".

Obrońca, który wciąż pozostaje przecież aktywnym zawodnikiem, aby wziąć udział w zgrupowaniu w takiej roli, będzie potrzebować zgody Borussii. Wydaje się jednak, że nie powinna ona być problemem.

Reprezentacja Polski ma za sobą zmagania w najwyższej dywizji Ligi Narodów, które zakończyła na trzecim miejscu w grupie. Przed nią zaś udział w przyszłorocznych mistrzostwach Starego Kontynentu. W fazie grupowej turnieju zmierzy się ze Słowacją, Hiszpanią i Szwecją.



Piszczek w barwach reprezentacji Polski rozegrał 66 spotkań, w których strzelił trzy gole. Debiutował w lutym 2007 roku w towarzyskim starciu z Estonią. Razem z kadrą wystąpił m.in. w trzech finałach mistrzostw Europy (2008, 2012, 2016) i mistrzostwach świata (2018).