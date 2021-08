Ostatnim klubem w zawodowej karierze Obraniaka było AJ Auxerre. 34-krotny reprezentant Polski aktualnie pracuje jako komentator kanału "L'Equipe", ale także przyjął posadę trenera piątoligowego klubu Le Touqet. "Ludo" jest na najlepszej drodze, aby uzyskać dyplom trenerski drugiego stopnia.

Najwięcej meczów w karierze ofensywny pomocnik rozegrał w barwach klubu OSC Lille - 201 spotkań, w których strzelił 22 gole oraz zanotował 37 asyst. Ponadto występował również w FC Metz, Girondins Bordeaux, Werderze Brema, Rizespor, Maccabi Hajfa i AJ Auxerre. W reprezentacji Polski strzelił 6 goli w 34 występach. Był podstawowym zawodnikiem naszej drużyny narodowej podczas Euro 2012.

Obraniak w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl, wyznał, że były selekcjoner reprezentacji Francji - Raymond Domenech wytypował właśnie "Ludo" na trenera "Biało-Czerwonych".

- A wiesz, że Domenech dzwonił do mnie(...) i mówił, że zamiast Paulo Sousy Polska powinna zatrudnić właśnie mnie? Oczywiście, rozmawialiśmy o tym w żartach, bo wiem, że jeśli chodzi o trenerkę, to przede mną jeszcze wiele etapów zanim coś takiego mogłoby wchodzić w ogóle w rachubę. Ale... Może któregoś dnia? Wiadomo, że moja piłkarska przygoda z Polską miała wzloty i upadki, jednak z Polski staram się zachować tylko dobre wspomnienia. I faktycznie byłoby czymś niezwykłym, gdyby ta historia kiedyś zatoczyła takie koło, że jako trener wróciłbym do reprezentacji Polski... Choć nie wiem jak zareagowałby na to prezes Boniek, który do kadrowiczów z podwójnym obywatelstwem miał zawsze pewne obiekcje - stwierdził w wywiadzie dla wp.pl Obraniak.

