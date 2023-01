O swojej decyzji Kulesza poinformował dziś na antenie "RMF FM", przekazując, że czeka na ostateczną odpowiedź ze strony nowego selekcjonera .

Lubański nie ma wątpliwości, że kluczem do sukcesu dla nowego szkoleniowca "Biało-Czerwonych" będzie naprawienie atmosfery, która jego zdaniem stanowi najważniejszy czynnik przy prowadzeniu drużyny narodowej.

"Trudno jednoznacznie ustosunkować się do tej informacji, nie znając nazwiska. Zobaczymy też, jaka będzie współpraca między zespołem, a selekcjonerem, bo to jest istotne. To, co jest najważniejsze w prowadzeniu reprezentacji, to odpowiednia atmosfera. Nie ma żadnych wątpliwości, że nowy selekcjoner oprócz wyznaczonego celu sportowego, ma inny ważny cel, czyli właśnie naprawienie atmosfery w szatni. Potrzeba wspólnego działania między nowym selekcjonerem, rzecznikiem i sztabem, aby móc wypracować odpowiednie wyniki" - powiedział w rozmowie z "TVP Sport".

Lubański: Oczekiwania wobec kadry zawsze są duże

Legendarny napastnik jest również zadania, że doświadczenie przy pracy z reprezentacją jest istotnym kryterium przy dokonywaniu wyboru. Nie ma jednak wątpliwości, że w Polsce jest wielu trenerów, którzy byliby odpowiedni na to stanowisko.

"Doświadczenie z pracy przy kadrze, jest jakimś kryterium. Jest to potrzebne na tak wysokim poziomie, natomiast moim zdaniem jest wielu trenerów w Polsce, którzy spełniają kryteria, żeby pracować z reprezentacją. Jednak zawsze najlepszym podsumowaniem konkretnej pracy są osiągnięte wyniki. To wyniki nowego selekcjonera odpowiedzą na pytanie, czy warto było go zatrudniać. Pamiętajmy, że oczekiwania wobec kadry narodowej zawsze są duże" - dodał.

Lubański nie wyobraża sobie, by Polacy zadowalali się planem minimum. Oczekuje on, że nowy trener wleje w nich wiarę we własne umiejętności, by kadra była w stanie osiągnąć coś więcej niż tylko podstawowe cele, jakie są przed nią stawiane.

"Awans na Euro 2024 to jedno - oczywiście, to ważna rzecz, ale powinniśmy mieć większe ambicje. Na mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy powinno się jechać, żeby coś wygrać. Z samego udziału kadry na wielkim turnieju zadowolony jest tylko PZPN, ponieważ zarabia miliony złotych. Nowy selekcjoner musi wlać w naszych piłkarzy wiarę we własne umiejętności, żebyśmy mogli osiągnąć coś więcej" - zakończył.

