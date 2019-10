​Łotwa - Polska w el. ME 2020. Stojanović: Lewandowski to najlepszy snajper na świecie

- Każdy rywal robi to samo - głowi się, jak zatrzymać Roberta Lewandowskiego. W obecnej formie to najlepsza "dziewiątka" na świecie - nie ma wątpliwości Slavisza Stojanović, selekcjoner Łotyszy. Z jego piłkarzami Polacy zmierzą się w czwartek w Łotwie w meczu eliminacji Euro 2020 (godz. 20.45, relacja w Interii).

Łotysze tylko z zazdrością mogą spoglądać na naszych piłkarzy. Na żadnej pozycji nie mają lepszego zawodnika niż Jerzy Brzęczek, a gracza pokroju Lewandowskiego nie mieli nigdy i - biorąc pod uwagę popularność piłki nożnej w tym niewielkim kraju - szybko mieć nie będą.

- Pytanie o najlepszego zawodnika świata na danej pozycji zawsze jest trudne... Tak samo jak zatrzymanie takiego piłkarza jak Lewandowski. Każdy rywal głowi się jak to zrobić, bo jest w świetnej formie. Tak, w obecnej dyspozycji to najlepsza "dziewiątka" na świecie - przyznaje Stojanović.



Łotysze mają jednak znacznie więcej kłopotów niż tylko wyłączenie z gry napastnika Bayernu Monachium. W sześciu spotkaniach eliminacji nie zdobyli bowiem punktu i zdobyli zaledwie jedną bramkę! - Nie mamy za wiele czasu, by popracować nad psychiką i taktyką, ale taka jest specyfika zgrupowań reprezentacji narodowych. Próbowaliśmy coś pozmieniać, a czy się udało, dowiemy się zaraz po meczu z Polakami - podkreśla Stojanović.

Niewiele ponad dobę przed spotkaniem, selekcjoner Łotyszy przyznał, że w 80 proc. skład ma już gotowy. Zdradził, że między słupkami stanie Andris Vanins, dla którego będzie to szczególny dzień, bo po raz 100. wystąpi w reprezentacji Łotwy, a do tego będzie jej kapitanem.



Zdjęcie Robert Lewandowski na treningu przed meczem z Łotwą / PAP/EPA

Stojanović zastanawia się jeszcze nad zestawieniem obrony. Nie wygląda również na to, żeby był pewny co do ustawienia defensywy. - Ciągle czekam na decyzję lekarzy, ale przygotowanych mam kilka opcji. Czy w ataku wystąpi Gutkovskis? Przekonacie się jutro - ucina selekcjoner.



Z kolei trener Jerzy Brzęczek podkreślał, że dla Łotyszów mecze z Polską zawsze są szczególne, ponieważ często walczą oni o kontrakty w Ekstraklasie. Co na to Stojanović?

- Ale w naszym składzie zagra jeden, a może dwóch takich zawodników, więc co z resztą? Przede wszystkim moi zawodnicy walczą dla Łotwy, choć jeśli dobrze pokażą się przeciwko Polakom, to może ktoś z Ekstraklasy się nimi zainteresuje? Priorytetem jest jednak dobro reprezentacji - zapewnia słoweński szkoleniowiec reprezentacji Łotwy.