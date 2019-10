Robert Lewandowski wyśrubował własny rekord bramek strzelonych dla reprezentacji Polski. Od dzisiaj wynosi on 60 trafień, a jednocześnie pobił rekord Grzegorza Laty, pod względem goli zdobytych na wyjeździe („Lewy” ma ich 24., Lato - 22). Polska bez większego wysiłku pokonała w Rydze autsajdera grupy G eliminacji Euro 2020 i już w niedzielę, na PGE Narodowym, w spotkaniu z Macedonią Północną, może zapewnić sobie awans.

"Lewy" cieszył się nie tylko z trzech punktów i z szóstego hat-tricka w narodowych barwach, ale też z faktu, że został samodzielnym liderem w liczbie meczów rozegranych w reprezentacji Polski (109).

- To nie liczba napastników, tylko jakość gry decyduje o liczbie zdobytych bramek i wykreowanych sytuacji - w myśl tej zasady trener Jerzy Brzęczek zostawił w rezerwie Krzysztofa Piątka. Z kolei pobijanego Krystiana Bielika musiał wysłać na trybuny. Zawiedziony musiał się czuć też Bartosz Bereszyński, który nie zawodził, choć grał zazwyczaj na "nie swojej" lewej obronie, a jednak zabrakło go w wyjściowym składzie, w oficjalnym meczu po raz pierwszy od września 2017 r. Trener Brzęczek tym razem wybrał na boki obrony Tomasza Kędziorę i wracającego do składu Macieja Rybusa, który świetnie sobie radzi w liderującym w Rosji Lokomotiwie Moskwa.

Trener Slavisza Stojanović chciał postraszyć Orłów zawodnikami z przeszłością w polskiej lidze. Nadal u nas występuje Gutkovskis (Bruk-Bet Termalica), a aż pięciu piłkarzy z wyjściowego składu Łotwy uczyło się piłki w naszym kraju: Oszs grał w Górniku, Dubra - w Polonii Bytom, Laizans - w Lechii i ŁKS-ie, Maksimienko - w Bruk-Becie Termalice, a Rakels - w Zagłębiu Lubin i Cracovii.

Pierwsze zdanie należało do gospodarzy, gdy w trzeciej minucie Davis Ikaunieks postraszył nas strzałem ponad bramką, ale później mikrofon przejęli "Biało-Czerwoni" i szybko pozbawili złudzeń gospodarzy, strzelając im dwa gole.

Pierwsza akcja była koronkowa, z udziałem niemal całego zespołu, ale kluczowe było odważne wejście między dwóch rywali Kamila Grosickiego, po którym Robert Lewandowski rozegrał piłkę z Szymańskim i posłał piłkę do siatki obok Andrisa Vaninsa.

Cztery minuty później obserwowaliśmy drugi przebłysk Orłów. Grosicki szarpnął lewą flanką do linii końcowej, by z niej wycofać na 15. metr, gdzie "Lewy" tylko dołożył prawą nogę i piłka wylądowała w siatce.

W 27. min w rozegraniu autu pomógł Rybusowi Mateusz Klich, który sprintem ruszył na pozycję i z wywołanego przez niego pozytywnego zamieszania wzięła się sytuacja strzelecka Grzegorza Krychowiaka. "Krycha" wypalił z 23. metrów, odbitej przez Andrisa Vaninsa piłki nie dobijał Lewandowski, wolał podawać do kolegów, ale uczynił to niecelnie. Za moment Jan Bednarek odebrał piłkę na połowie rywala, a "Lewy" wypuścił w bój "TurboGrosika". Ten pokazał plecy obrońcom, jednak zabrakło mu precyzji, gdy próbował zmieścić piłkę w bliższy róg. Podobnie zresztą było na początku II połowy, gdy Kamil wyszedł na czystą pozycję, ale upadł na śliskiej murawie podczas oddawania strzału.

Po pół godzinie spadło tempo gry, a wraz z nim entuzjazm Orłów do ataku. Łotwa próbowała to wykorzystać. O zdobycie kontaktowego gola starał się Olegs Laizans, który jednak nie trafił. Właśnie owo kuszenie losu brakiem agresywności, doskoku do rywala znajdującego się przy piłce denerwowało najbardziej w końcówce I połowy. Przecież kontaktowa bramka dla Łotwy mogła dodać jej wiary.

Trener Brzęczek "zaśpiewał" za Rolling Stonesami "I can’t get no satisfaction" i po godzinie meczu, za defensywnego pomocnika Mateusza Klicha, wprowadził drugiego napastnika - Piątka, którego spiker stadionowy nazwał "Pionkiem" (trudny język polski). I "Pjona" od razu mógł się wpisać na listę strzelców. Po podaniu Piotra Zielińskiego przymierzył z 16. metrów, jednak 39-letni Vanins zdołał odbić piłkę.

Próbowali Piątek i Krychowiak, ale w drugiej połowie skutecznością wykazał się ponownie "Lewy", który skompletował hat-tricka, po ni to strzale, ni to podaniu "Grosika". Kapitan Orłów w ten sposób dostał piłkę pod nogi na szóstym metrze i nie tracił czasu na przyjmowanie, tylko od razu skierował ją do siatki. W ten sposób Robert wprawił całą Polskę w szampańskie nastroje, lecz jednocześnie zepsuł jubileusz rozgrywającemu setny mecz w kadrze i żegnającemu się z nią Vaninsovi.

Tuż po zdobyciu trzeciej bramki Brzęczek oszczędził Grosickiego, wpuszczając za niego Przemysława Frankowskiego. Świeży, szybki "TurboGrosik" przyda się w niedzielę.

Orły wygrały zasłużenie i bez większego wysiłku. Nie pozwoliły rywalowi na poważniejsze zagrożenie bramce Wojciecha Szczęsnego.

Polscy kibice dominowali na Daugavs Stadionie dopingiem i liczebnością. "Polacy! Gramy u siebie!", a także znane z Euro 2016, w wykonaniu Islandczyków pohukiwania, królowały w dopingu. Kilkunastu spośród naszych fanów odpaliło race, za co UEFA wystawi rachunek PZPN-owi.

Grupa G el. Euro 2020:

Łotwa - Polska 0-3 (0-2)

Bramki: 0-1 Lewandowski (9. Z podania Szymańskiego), 2-0 Lewandowski (13. Z podania Grosickiego), 0-3 Lewandowski (76. Asysta Grosickiego).

Łotwa: Vanins - Rugins, Dubra, Oszs, Jagodinskis, Maksimienko - Kigurs (86. Ciganiks), Ikaunieks, Rakels (72. Karaszausks), Laizans (72. Tibers) - Gutkovskis.

Polska: Szczęsny - Kędziora, Glik, Bednarek, Rybus (80. Reca)- Szymański, Klich (60. Piątek), Krychowiak, Zieliński, Grosicki (77. Frankowski) - Lewandowski.

Sędziował Halis Ozkahya z Turcji.

Żółta kartka: Maksimienko (za faul na Lewandowskim).

Widzów: 7107

Michał Białoński, Piotr Jawor z Rygi

