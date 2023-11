Łotewskie media piszą o skandalach w PZPN-ie. I przypominają blamaż Polaków

"Czy związek, którego wielka reforma polega na tym, że pijani działacze będą teraz wchodzić innym wejściem do samolotu, może komukolwiek stworzyć odpowiednie warunki do pracy? Czy PZPN z Kuleszą i bandą politykierów poutykanych w przeróżnych zakamarkach związku, ma w ogóle szanse zbudować sensowną reprezentację? Pogodzić piłkarzy, którzy się nie lubią, którzy zarzucają sobie nawzajem kłamstwa?" - napisał Żelazny na portalu społecznościowym ponad dwa miesiące temu.

W tym momencie "Biało-Czerwoni" byli po porażce z Albanią , czekano na wybór nowego selekcjonera, a reprezentacja i związek byli mocno krytykowani. Według portalu sportacentrs, jak widać, to jednak słowa Żelaznego mocno zapadły w serca szefów PZPN-u , bo dziennikarz 17 listopada otrzymał list ze związku, w którym ten żądał usunięcia wpisu w ciągu 24 godzin, gdyż "narusza on prawo do prywatności" i "szkodzi reputacji PZPN".

"W swoim tweecie Żelazny odniósł się także do innej afery w polskim futbolu, kiedy to wracając do domu po porażce z Mołdawią 3 czerwca, do samolotu reprezentacji zaproszono także osoby niezwiązane bezpośrednio z kadrą, które były pod wpływem alkoholu i przeszkadzały piłkarzom podczas lotu. Polskie media podały, że osoby te zostały zaproszone przez kierownictwo federacji" - napisał portal sportacentrs.