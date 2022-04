Losowanie MŚ: Polska zagra w grupie z potęgami. Musi wznieść się na wyżyny

Losowanie MŚ rozpoczęło się od najsilniejszego koszyka 1. W tym gronie znalazły się reprezentacje - teoretycznie - poza zasięgiem reprezentacji Polski. To światowe potęgi albo gospodarze, którym pomagają ściany. Kolejno wylosowano: Katar, Anglię, Argentynę, Francję, Hiszpanię, Belgię, Brazylię i Portugalię.

CZYTAJ TEŻ: Od najłatwiejszej do najtrudniejszej: wszystkie (179!) warianty "polskiej" grupy

Reklama

Kluczowe wydawało się jednak to, kogo Polska będzie miała w grupie MŚ z drugiego koszyka. Z jednej strony były tu drużyny strasznie mocne, których brak w koszyku 1 można traktować w kategoriach niespodzianki (Niemcy, Holandia), a z drugiej - rywale zdecydowanie bardziej bliższe klasy drużyny trenera Czesława Michniewicza (m.in. Stany Zjednoczone, Chorwacja).

Losowanie MŚ tak się wyjaśniało, z kim zagra Polska

Z drugiego koszyka wyciągano kolejno: Holandia trafiła do grupy A z Katarem. Stany Zjednoczone - do grupy B z Anglią. Meksyk - do grupy C z Argentyną. Dania - do grupy D z Francją. Niemcy - do grupy E z Niemcami. Chorwacja - do grupy F z Belgią. Potem wyciągnięty został Urugwaj, ale nie mógł trafić do Brazylii, więc został skierowany do grupy H z Portugalią. A Szwajcaria - do grupy G z Brazylią.

W końcu nadszedł czas na koszyk trzeci. Było jasne, że Polska nie może trafić do grup z dwoma europejskimi drużynami. Do wyboru były grupy A (Katar i Holandia), B (Anglia i USA), C (Argentyna i Meksyk), G (Brazylia i Szwajcaria) oraz H (Portugalia i Urugwaj).

Z trzeciego koszyka najpierw wylosowano Iran. Nie mógł zagrać w grupie z Katarem, został przesunięty do grupy B. Potem do grupy A trafił Senegal.

W końcu! Los skierował Polskę do grupy C, gdzie oprócz Argentyny jest Meksyk!

CZYTAJ TEŻ: Ile kosztuje wyjazd na mundial? Bilety MŚ, loty do Kataru, noclegi - sprawdź ceny

Losowanie MŚ - grupy mundialu w Katarze

Grupa A: Katar, Holandia, Senegal

Grupa B: Anglia, Stany Zjednoczone, Iran

Grupa C: Argentyna, Meksyk, POLSKA

Grupa D: Francja, Dania, Tunezja

Grupa E: Hiszpania, Niemcy, Japonia

Grupa F: Belgia, Chorwacja, Maroko

Grupa G: Brazylia, Szwajcaria, Serbia

Grupa H: Portugalia, Urugwaj, Korea Południowa

ARGENTYNA - ostatni mundial Leo Messiego?

Zdjęcie Leo Messi podczas ostatniego meczu reprezentacji Argentyny w eliminacjach mistrzostw świata. Argentyna podczas losowania MŚ 2022 znalazła się w pierwszym koszyku / FRANKLIN JACOME / POOL

Triumf na Copa America 2021 nie tylko mocno przyczynił się do zdobycia przez Leo Messiego Złotej Piłki, ale też wzmocnił wiarę w argentyńską reprezentację, w którą można było zwątpić w ostatnich latach. Kadra Lionela Scaloniego właśnie wyrównała argentyński rekord 31 meczów bez porażki autorstwa selekcjonera Alfio Basile, przy czym zrobiła to przy większej liczbie zwycięstw. W czasie mundialu w Katarze Leo Messi będzie miał już 35 lat, więc wiele wskazuje na to, że będzie to jego "last dance" na mistrzostwach świata.

Miejsce w rankingu FIFA: 4

Najlepszy strzelec eliminacji: Lautaro Martinez, Leo Messi - 7 goli

Selekcjoner: Lionel Scaloni

Liczba wcześniejszych startów na MŚ: 17

Największe sukcesy: 2 razy Puchar Świata: 1978, 1986

Mecze z Polską na MŚ: 2

15.06.1974 r., Stuttgart, Argentyna - Polska 2-3.

14.06.1978 r., Rosario, Argentyna - Polska 2-0

MEKSYK - W domu najlepiej

Zdjęcie Reprezentacja Meksyku w zwycięskim meczu z Polską w Gdańsku w 2017 r. / Fot. Mateusz Słodkowski / Newspix

W strefie CONCACAF Meksyk od lat jest potęgą. "El Tri" nie wzięli udziału udziału jedynie w pięciu mundialach - z czego dwóch przed wojną i jednym z powodu dyskwalifikacji (1990). Niestety, bycie regionalną potęgą, nie przekłada sie na sukcesy na mistrzostwach świata. Meksykanie tylko dwukrotnie zakwalifikowali się do ćwierćfinałów - działo się w turniejach rozegranych na ich ojczystej ziemi w latach 1970 i 1986. W siedmiu ostatnich mistrzostwach "El Tri" wychodzili z grupy i za każdym razem kończyli grę w 1/8 finału. Czy w Katarze przebiją to osiągnięcie, czy azjatycki turniej potraktują jako przygotowanie do kolejnych mistrzostw? Te przecież odbędą się w 2026 r. w USA, Kanadzie i Meksyku - wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

Miejsce w rankingu FIFA: 9

Najlepszy strzelec eliminacji: Raul Jimenez - 3 gole

Selekcjoner: Gerardo Martino (Argentyna)

Liczba wcześniejszych startów na MŚ: 16

Największe sukcesy: Ćwierćfinały w 1970 r. i 1986 r.

Mecze z Polską na MŚ: -

ARABIA SAUDYJSKA - najmniej doświadczony rywal

Zdjęcie Piłkarze Arabii Saudyjskiej tak świętowali awans na mundial / AFP

Losowanie MŚ - program Interia Sport - Gramy Dalej!

Tuż po tym, gdy Polska wylosuje swoją grupę na mundial 2022 w Katarze, rozpoczniemy nasz program "Interia Sport - gramy dalej!", w którym omówimy szanse reprezentacji Czesława Michniewicza i przedstawimy naszych rywali.

Zdjęcie Losowanie MŚ 2022. Program Interia Sport - gramy dalej! rozpocznie się tuż po tym, gdy Polska będzie wiedziała, z kim zagra na mundialu / Interia.pl / materiały promocyjne