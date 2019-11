Losowanie grup Euro 2020: Wiemy, którędy wiedzie droga Polaków do pierwszego koszyka

Podopieczni Jerzego Brzęczka awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy mają już zapewniony, ale wciąż grają o stawkę. Jest nią rozstawienie w zbliżającym się losowaniu grup finałowych.

Co się musi wydarzyć, by Polacy trafili do pierwszego koszyka? Warunkiem fundamentalnym jest zwycięstwo we wtorkowym meczu ze Słowenią (PGE Narodowy, 20:45). Nawet w przypadku udanego zamknięcia kwalifikacyjnej batalii i tak musimy jednak liczyć na korzystne rezultaty w innych spotkaniach.

By znaleźć się w gronie rozstawionych, nie wystarczy wygrać grupy. W uprzywilejowanej pozycji znajdzie się jedynie sześciu spośród 10 triumfatorów. Liczyć się będzie liczba punktów ugranych w bieżących eliminacjach, ale - co istotne - bez uwzględniania konfrontacji z outsiderami.

Na razie pewne pierwszego koszyka mogą być tylko cztery reprezentacje: Anglia, Włochy, Belgia i Ukraina. To oznacza, że do obsadzenia pozostały jedynie dwa miejsca. Jedno z nich przypaść może w udziale "Biało-Czerwonym", choć od razu trzeba zaznaczyć, że taki scenariusz... będzie piekielnie trudny do zrealizowania.

W ostatniej serii gier punkty stracić muszą dwaj hegemoni europejskiej piłki. Polacy znajdą się wśród ekip rozstawionych, jeśli w poniedziałek Hiszpania nie zdoła wygrać u siebie z Rumunią, a we wtorek Niemcy polegną w domowym starciu z Irlandią Północną. Oba warianty wydają się mało prawdopodobne. Ale pamiętajmy - to tylko futbol.

Czysto matematyczne szanse "Biało-Czerwoni" nadal zachowają w przypadku triumfu Niemców lub Hiszpanów. Wtedy jednak zwycięstwo nad Słowenią będzie musiało być niebotycznie wysokie - podchodzące pod dwucyfrowe. A to jednak.... tylko futbol.

Klasyfikacja zespołów prowadzących w grupach:

1. Anglia - 21

2. Belgia - 21

3. Włochy - 21

4. Ukraina - 20

5. Francja - 19

6. Niemcy - 18

7. Hiszpania - 17

8. Chorwacja - 17

9. Polska - 16

10. Dania - 15

UWAGA. Niemcy, Hiszpania, Polska i Dania mają do rozegrania jeden mecz. Niemcy i Duńczycy nie są jeszcze pewni końcowego triumfu w grupie.

Losowanie grup finałowych odbędzie się 30 listopada w Bukareszcie. Czterech ostatnich finalistów Euro 2020 poznamy w marcu po barażach. O tym, kto w nich wystąpi, przeczytasz TUTAJ .