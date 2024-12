Litwa to najsłabszy rywal z koszyka. Dwie wygrane będą obowiązkiem

Reprezentacja Polski zagra w grupie G eliminacji XXIII mistrzostw świata w strefie europejskiej. Do wcześniej wylosowanych przegranego w rywalizacji Holandii i Hiszpanii w Lidze Narodów oraz Finlandii z czwartego koszyka został wylosowany zespół Litwy , najsłabszy w tym zestawienuu.

Polska zagra z Litwą w eliminacjach mistrzostw świata

W ostatnich rozgrywkach Ligi Narodów w dywizji C Litwa w grupie z Rumunią, Kosowem i Cyprem uzyskali okrągłe zero punktów. Nie może być dobrze w reprezentacji, której gwiazdą przez lata był Fiodor Czernych, niezły ligowiec w barwach Jagiellonii Białystok , ale piłkarz na pewno nie europejskiego formatu.

To nie znaczy, że nie trzeba uważać i ich lekceważyć. L itwini dwukrotnie w historii wygrali z Polską , ostatnio w tym w 2011 r. podczas meczu, którym po raz pierwszy i ostatni między reprezentacyjnymi słupkami stanął bramkarz Sebastian Małkowski.

W grupie pięciozespołowej, w której zagrają Biało-Czerwoni eliminacje potrwają od marca do listopada przyszłego roku. Bezpośredni awans do finałów XXIII mistrzostw świata uzyskają zwycięzcy grup, zespoły które zajmą drugie miejsca zmierzą się dwustopniowym play-off, do którego zostaną dokooptowane cztery reprezentacje narodowe według klucza z Ligi Narodów.