I chociaż na przekazanej przez dziennikarzy liście nie ma Polaka, nie ucina to dyskusji na temat zasadności zatrudnienia zagranicznego szkoleniowca. Przeciwnikiem takiego rozwiązania jest Michał Listkiewicz .

Zagraniczny trener reprezentacji, polski sztab?

Jan Urban faworytem Michała Listkiewicza

Listkiewicz przy okazji poradził Kuleszy, by ten "nie ulegał do końca opinii publicznej", która chce zatrudnienia zagranicznego szkoleniowca. - Obruszają się, gdy słyszą o polskich kandydatach. Tak było z Nawałką, a potem nosiliśmy go na rękach - przypomniał. - Nie rozumiem deprecjonowania Jana Urbana. Był wybitnym zawodnikiem w Polsce i Hiszpanii, gdzie mówią o nim z najwyższym uznaniem - dodał.