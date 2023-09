Lista wstydu Wysp Owczych. Polska w żadnym razie nie może tu trafić

To był wtedy wstrząs dla całej Europy i całego świata. Tak małe drużyny czasami remisowały z faworytami, ale wygrana debiutującego w rozgrywkach zespołu z mało znanych dotąd wysp na krańcach kontynentu nad renomowaną Austrią była przełomem. Do tej pory bowiem debiutanci często płacili frycowe i najczęściej trwało trochę czasu nim pokusili się o pierwszą niespodziankę. Wyspy Owcze wyważyły drzwi do Europy mocnym kopniakiem od razu.

Austria otworzyła w 1990 roku listę wstydu tych ekip, które dały się ograć Wyspom Owczym, co na zawsze wpisało się w ich historię. I jest to lista zaskakująco długa, o wiele dłuższa niż w wypadku zespołów, do których niekiedy porównuje się Wyspy Owcze.

Wyspy Owcze regularnie wygrywają z kimś silniejszym

Sama Austria jeszcze w 2008 roku straciła punkty z Farerami, gdy zremisowała 1:1. Można powiedzieć, że Wyspy Owcze to pewne ich przekleństwo. Nie tylko zresztą ich. Farerska drużyna ma na koncie chociażby:

dwie wygrane nad Grekami i to obie w eliminacjach Mistrzostw Europy; Farerzy ograli ich 1:0 i 2:1 w jednych kwalifikacjach

dwa sukcesy nad Turcją, w tym wygraną 2:1 nad tureckim zespołem raptem rok temu w Lidze Narodów

dwie wygrane nad Estonią

dwie wygrane nad Litwą

pokonanie 2:0 Łotwy w 2016 roku

dwukrotne pokonanie Kazachstanu, z czego raz 3:2, a zatem po strzeleniu mu trzech goli

pokonanie Islandii 2:1 w 2009 roku

remis z Węgrami w 2016 roku i to w eliminacjach mistrzostw świata

no i nie możemy zapominać o tym, jak Wyspy Owcze potraktowały Mołdawię, naszego niedawnego pogromcę z Kiszyniowa; w poprzednich eliminacjach mistrzostw świata wygrały z nią 2:1 i zremisowały 1:1, a w obecnych raz jeszcze uzyskały remis 1:1

Warto zwrócić uwagę na to, że Wyspy Owcze regularnie urywają punkty rozmaitym zespołom i robią to od 1990 roku, niezależnie od tego, w jakiej fazie rozwoju znajduje się ich reprezentacja. 33 lata grania na europejskim forum i jeśli nie w każdych eliminacjach, to niemal w każdych płatają komuś psikusa. To ich specjalność.

Polski na razie na tej liście nie ma, ale też nie miała ona dotąd okazji walczyć o punkty z jedną z najbardziej nieobliczalnych drużyn kontynentu.

Kibice Wysp Owczych niedługo wybiorą się do Polski na mecz ich ulubieńców z "Biało-Czerwonymi" w eliminacjach Euro 2024 / JAVIER SORIANO/AFP/East News / East News

Reprezentacja Wysp Owczych / ALEX NICODIM / AFP

Robert Lewandowski - kapitan reprezentacji Polski i napastnik FC Barcelona przed meczem Polska - Wyspy Owcze / Leszek Szymański / PAP