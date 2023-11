Lista hańby. Nie do wiary, jakie reprezentacje przebiły Polskę

Eliminacje do mistrzostw Europy 2024 w wykonaniu reprezentacji Polski zostaną zapamiętane na długo. Niestety, na kartach historii ostatnich lat wyróżniły się one w wyjątkowo przykry sposób. "Biało-Czerwoni" trafili do teoretycznie łatwej grupy, a ostatecznie nie wywalczyli bezpośredniego awansu na Euro. Przerażające jest również to, jakie drużyny ze Starego Kontynentu wypadły w tych rozgrywkach lepiej niż Polacy.