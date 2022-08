Lionel Messi szykuje się na Polskę. Ma pewien plan

Messi dołączył do PSG w lipcu 2021 roku. W zeszłym sezonie strzelił 10 goli w klubowych rozgrywkach: 5 w lidze francuskiej i 5 w Lidze Mistrzów. To jego najgorszy wynik od sezonu 2005/2006, gdy miał 18 lat.

Argentyńczyk zanotował również 14 asyst, ale nie zmienia to faktu, że jego dotychczasowa gra w Paris Saint Germain jest rozczarowaniem. PSG zdobyło mistrzostwo Francji, ale odpadło w 1/8 finału Pucharu Francji. Zostało wyeliminowane przez Real Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Messi nie wykorzystał rzutu karnego w starciu z "Królewskimi".

Reklama

W czerwcu Messi bardzo dobrze zaprezentował się w dwóch meczach reprezentacji Argentyny. W "Finalissimie" mistrzowie Ameryki Południowej mierzyli się na stadionie Wembley z mistrzami Europy - Włochami. Argentyna wygrała 3:0, a przy dwóch golach asystował Messi.

Z kolei w sparingu z Estonią (5:0) Argentyńczyk pięć razy wpisał się na listę strzelców. Dokonał tego pierwszy raz od 2012 roku.

Messi w PSG ma mieć większą więź z kolegami

Latem PSG zmieniło trenera. Argentyńczyka Mauricio Pochettino zastąpił Francuz Christophre Galtier. "Chcę, żeby Messi był bardziej zaangażowany w grę i miał lepszą więź z kolegami z drużyny podczas meczów, co nie zdarzało się zbyt często w zeszłym sezonie. Im bardziej zespół jest zgrany, tym lepiej gra" - powiedział szkoleniowiec.

"Z tego, co widziałem, Messi jest całkowicie zaangażowany. Co do reszty, cały świat wie, co potrafi" - dodał Galtier.

W pierwszej kolejce Ligue 1, PSG zagra w sobotę z nowym klubem Mateusza Wieteski - Clermont Foot 63.

Messi tworzy w PGS ofensywne trio z Francuzem Kylianem Mbappe i Brazylijczykiem Neymarem. Siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki liczy na to, że dobra gra w klubie pomoże mu w przygotowaniu się do mistrzostw świata w Katarze, które potrwają od 21 listopada do 18 grudnia. Argentyna w fazie grupowej zmierzy z Arabią Saudyjską, Meksykiem i Polską.

Messi wystąpił w 162 meczach reprezentacji Argentyny, w których zdobył 86 goli i zanotował 51 asyst. W 2014 roku doprowadził drużynę narodową do finału mistrzostw świata w Brazylii. "Albicelestes" przegrali z Niemcami 0:1 po dogrywce.

Messi czeka na sukces z reprezentacją

Messi przez lata nie mógł zdobyć trofeum z reprezentacją. Zmieniło się to w 2021 roku, gdy Argentyna po 28 latach wygrała Copa America. W finale Argentyńczycy pokonali 1:0 Brazylię. Messi strzelił cztery gole i miał 5 asyst w tym turnieju. Wcześniej Messi trzykrotnie przegrywał finał mistrzostw Ameryki Południowej (2007, 2015, 2016).

Mundial w Katarze będzie najprawdopodobniej ostatnim dla 35-letniego Messiego. Kluczowymi ofensywnymi piłkarzami w reprezentacji Argentyny są także Angel di Maria z Juventusu Turyn i Lautaro Martinez z Interu Mediolan.

Polska zmierzy się z Argentyną w trzeciej kolejce fazy grupowej. Mecz odbędzie się 30 listopada w Dausze