W spotkaniu 4. kolejki ukraińskiej Premier League, które rozegrane zostało 28 kwietnia, zespół FK Lviv przegrał z Dynamo 0-1 (0-1). Czerwoną kartkę w drugiej połowie meczu zobaczył reprezentant Polski Tomasz Kędziora.

4. kolejka Ukraina - Premier League

2019-04-28 18:30 | Stadion: Stadion Ukrajina | Arbiter: I. Paskhal FK Lviv Dynamo Kijów 0 1 DO PRZERWY 0-1 V. Buyalskyy 24'

Co ciekawe, Dynamo zdołało zwyciężyć, mimo że kończyło mecz w... dziewiątkę. Najpierw czerwoną kartkę zobaczył Mykyta Burda, osłabiając swój zespół już w 19. minucie.



Mimo gry w osłabieniu Dynamo udało się wyjść na prowadzenie. Pięć minut po czerwonej kartce do bramki przeciwnika trafił Witajyl Bujalskyj. Jak się później okazało, było to jedyne trafienie w tym meczu.



Kwadrans przed końcem za uderzenie rywala usunięty z boiska został reprezentant Polski Tomasz Kędziora. Zespół z Kijowa spotkanie kończył w dziewięciu, ale obronił korzystny rezultat.



Dynamo zajmuje drugie miejsce w tabeli z siedmioma punktami straty do lidera. Zespół z Lwowa jest na szóstej pozycji.







0 1 FK Lviv Dynamo Kijów Bushchan Burda Kadar Kędziora Mykolenko Andrievsky Buyalskyy de Pena Bonino Shepelev Tsygankov Rusyn Sarnavskiy Adamyuk Borzenko Vicente Voronin Vitor Marthã Rafael Veloso Duarte Alvaro SKŁADY FK Lviv Dynamo Kijów Bogdan Sarnavskiy Georgiy Bushchan Volodymyr Adamyuk 19′ 19′ Mykyta Burda Sergiy Borzenko Tamas Kadar 77′ 77′ Vicente de Paula Mercedes 75′ 75′ Tomasz Kędziora Sergey Voronin Vitalii Mykolenko 76′ 76′ Pedro Vitor Ferreira da Silva 86′ 86′ Oleksandr Andrievsky 26′ 26′ 46′ 46′ Marthã Fernando Gonçalves Pimenta 24′ 24′ 89′ 89′ Vitaliy Buyalskyy 48′ 48′ Rafael Sabino dos Santos Carlos María de Pena Bonino Luiz Felipe Veloso Santos 60′ 60′ Volodymyr Shepelev Bruno Duarte da Silva 73′ 73′ Viktor Tsygankov 69′ 69′ Alvaro Luis Tavares Vieira 7′ 7′ 46′ 46′ Nazariy Rusyn REZERWOWI Oleksandr Bandura Artur Rudko Oleksandr Nasonov 89′ 89′ Sidcley Ferreira Pereira Vadym Paramonov 46′ 46′ 51′ 51′ Artem Shabanov 46′ 46′ Murilo Vinicius Leite Cadina Mykola Shaparenko 69′ 69′ 70′ 70′ Rojerio Alves dos Santos Serhiej Sydorczuk 77′ 77′ 90′ 90′ José Vitor Rodrigues da Silva dos Santos Heorhii Tsitaishvili Ievgenii Isaienko

STATYSTYKI FK Lviv Dynamo Kijów 0 1 Posiadanie piłki 57% 43% Strzały 20 6 Strzały na bramkę 9 3 Rzuty rożne 5 4 Faule 17 16 Spalone 1 2