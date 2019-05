Według informacji sekretarza generalnego PZPN Macieja Sawickiego reforma Ligi Narodów została zaaprobowana przez National Team Competitions Committee. Jeżeli zmiany wejdą w życie, Polska pozostanie w Dywizji A.

Jak informuje Sawicki, National Team Competitions Committee jednogłośnie zaaprobował dziś zmiany w Lidze Narodów. Projekt reformy polega na zwiększeniu liczby zespołów w grupach z trzech do czterech.



W takiej sytuacji w Dywizji A Ligi Narodów pozostałyby zespoły, które zajęły ostatnie miejsce w swoich grupach. Poza Polską, są to Niemcy, Chorwacja oraz Islandia.

Dalsze powodzenie reformy zależy od głosowania Komitetu Wykonawczego UEFA, które odbędzie się we wrześniu. Wszystko wskazuje na to, że projekt spotkania się z akceptacją tego gremium.

Według nowego podziału w dywizjach A, B i C rywalizowałoby po 16 drużyn, natomiast Dywizja D liczyłaby zaledwie siedem ekip. Awans do wyższej klasy należałby się dwóm z nich, wobec czego Dywizję C opuszczałyby tylko dwa zespoły.

Zdjęcie Selekcjoner Jerzy Brzęczek / Piotr Matusewicz / East News

