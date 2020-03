We wtorek w Amsterdamie odbyło się losowanie drugiego sezonu rozgrywek Ligi Narodów. Polska w Dywizji A trafiła do grupy 1 - razem Bośnią i Hercegowiną, Włochami oraz Holandią. Trofeum broni Portugalia.

Rywali dla "Biało-Czerwonych" losował Luis Figo, były reprezentant Portugalii, który grał m.in w takich wielkich klubach jak: FC Barcelona, Real Madryt czy Inter Mediolan. Portugalczyk miał kłopoty z otwarciem pierwszej kulki, ale jak w końcu pomógł mu w tym Giorgio Marchetti z UEFA, to wylosował Polskę.

Do naszej drużyny, która była w czwartym, teoretycznie najsłabszym koszyku, dolosowano: Bośnię i Hercegowinę, Włochy, oraz Holandię. Wylosowanie reprezentacji Italii wywołało poruszenie w polskim obozie, który w Amsterdamie m.in. reprezentowali Zbigniew Boniek, prezes PZPN-u, i Jerzy Brzęczek, selekcjoner "Orłów".



W pierwszym sezonie Ligi Narodów reprezentacja Polski grała właśnie z Włochami i Portugalią i zajęła ostatnie miejsce w swojej grupie. Polska została jednak w Dywizji A, gdyż zmieniono zasady rozgrywek zwiększając liczbę drużyn Dywizji A z 12 do 16.



Figo połączył też inne ciekawe drużyny w Dywizji A. W grupie 2 będą rywalizować Belgia i Anglia, w grupie 3 Francja i Portugalia, a w czwartej Niemcy i Hiszpania.

- Liga Narodów to wspaniały projekt. Pozwala drużynie rozegrać w ciągu kilku miesięcy sześć meczów z silnymi rywalami - powiedział Brzęczek na antenie TVP Sport.

- Może my i Holandia jesteśmy postrzegani jako faworyci, ale trzeba poczekać, bo po mistrzostwach Europy wiele drużyn może się znacznie zmienić - stwierdził Roberto Mancini, selekcjoner Włochów.



Faza grupowa zostanie rozegrana od września do listopada 2020 roku. Zwycięzcy grup najwyższej dywizji awansują do turnieju finałowego (Final Four), zaplanowanego na 2-6 czerwca 2021. Wcześniej, bo w marcu odbędą się baraże o utrzymanie.

Wyniki losowania:

Dywizja A

grupa 1: Polska, Bośnia i Hercegowina, Włochy, Holandia



grupa 2: Islandia, Dania, Belgia, Anglia



grupa 3: Chorwacja, Szwecja, Francja, Portugalia



grupa 4: Niemcy, Ukraina, Hiszpania, Szwajcaria



Dywizja B

grupa 1: Rumunia, Irlandia Północna, Norwegia, Austria



grupa 2: Izrael, Słowacja, Szkocja, Czechy



grupa 3: Węgry, Turcja, Serbia, Rosja



grupa 4: Bułgaria, Irlandia, Finlandia, Walia



Dywizja C

grupa 1: Azerbejdżan, Luksemburg, Cypr, Czarnogóra



grupa 2: Armenia, Estonia, Macedonia Północna, Gruzja



grupa 3: Mołdawia, Słowenia, Kosowo, Grecja



grupa 4: Kazachstan, Litwa, Białoruś, Albania



Dywizja D

grupa 1: Malta, Andora, Łotwa, Wyspy Owcze



grupa 2: San Marino, Liechtenstein, Gibraltar

Terminarz:

3-5 września 2020

6-8 września 2020

8-10 października 2020

11-13 października 2020

12-14 listopada 2020

15-17 listopada 2020

półfinały i finał: 2, 3, 6 czerwca 2021



Pawo