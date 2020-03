"W żadnym momencie nie powinniśmy wątpić w siebie i poddać się" - powiedział selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Bośni i Hercegowiny Dusan Bajevic, jednego z rywali Polaków w Lidze Narodów. Losowanie odbyło się w Amsterdamie, a w grupie 1 Dywizji A zagrają także Holandia i Włochy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Brzęczek po 3-2 ze Słowenią. Nie ma problemów z obroną? Wideo INTERIA.TV



Reklama

"Nie mogliśmy spodziewać się ani łatwych, ani trudnych przeciwników, ponieważ w losowaniu uczestniczyły tylko najlepsze drużyny. Wszyscy trzej rywale to wyjątkowo mocne zespoły, ale my też mamy jakość i siłę, aby skutecznie im się przeciwstawić" - stwierdził Bajevic, cytowany w miejscowych mediach.

Faza grupowa zostanie rozegrana od września do listopada 2020 roku. Zwycięzcy grup najwyższej dywizji awansują do turnieju finałowego - Final Four, zaplanowanego na 2-6 czerwca 2021 roku.

"W żadnym momencie nie powinniśmy wątpić w siebie i poddać się. Mecze z takimi drużynami są nam potrzebne, sprawdzimy na jakim poziomie jesteśmy i na co nas stać" - dodał selekcjoner Bośni i Hercegowiny.

Wśród internautów nie brakuje pozytywnych komentarzy: "Zawsze graliśmy z silniejszymi reprezentacjami, ale nie powinniśmy się nikogo obawiać, bowiem wiele możemy zdziałać walką i ambicją".

Głos po losowaniu w mediach zabrał też jeden z najbardziej znanych kadrowiczów w historii Zvjezdan Misimovic: "Mam nadzieję, że Bośnia i Hercegowina może być pozytywną niespodzianką, chociaż tak naprawdę w każdej grupie bylibyśmy outsiderami. W Dywizji A są sami silni rywale, ale tego należało się spodziewać. Ciężko było dostać rywali szytych na miarę" - ocenił.

Bałkańscy zawodnicy rozpoczną udział w LN 4 września od wyjazdowego spotkania z Italią. Trzy dni później spotkają się u siebie z Polską.

Ale zanim kadra Bośni i Hercegowiny rozpocznie analizę Polaków, Włochów i Holendrów, czekają ją baraże do Euro. Może tak się zdarzyć, że w grupie biało-czerwoni zmierzą się z ekipą Bajevica. Za trzy tygodnie, tj. 26 marca kadra BiH zagra w Zenicy z Irlandią Północną, a tego samego dnia Słowacja podejmie w Bratysławie Irlandię. Finał barażu rozegrany zostanie 31 marca, a jego triumfator dołączy do gr. E, w której są Hiszpania, Szwecja oraz Polska.

W 2019 roku zespół BiH rywalizował w el. do ME, wygrał cztery spotkania - z Armenią 2-1, Liechtensteinem 5-0 i 3-0 oraz Finlandią 4-1, zremisował z Grecją 2-2 oraz przegrał z Włochami 1-2 i 0-3, Finlandią 0-2, Armenią 2-4 i Grecją 1-2. To dało czwarte miejsce - 13 pkt. Awans wywalczyli Włosi 30 i Finowie 18, zaś na trzeciej pozycji uplasowali się Grecy 14.

Od 30 listopada 1995 roku do 18 listopada 2019 roku reprezentacja Bośni i Hercegowiny rozegrała 222 mecze - 148 o punkty i 74 towarzyskie. Zwyciężyła w 93, zremisowała 47 i poniosła porażki w 82, gole 339-297. Bilans z Polską to remis i dwie przegrane, bramki 2-4 - wszystkie gry miały charakter towarzyski i odbywały się w Turcji w grudniu 2007, 2010, 2011 roku.

Radosław Gielo