Lider Francuzów zapowiada przed meczem z Polakami. Jasna deklaracja

Reprezentacja Polski na mistrzostwa Europy w Niemczech jechała bez żadnych oczekiwań u kibiców. Ci bowiem byli niezwykle rozczarowani ostatnimi miesiącami w wykonaniu kadry prowadzonej najpierw przez Czesława Michniewicza , a potem także Fernando Santosa. Dopiero przyjście Michała Probierza pozwoliło wpuścić "trochę świeżego powietrza" do szatni. Ten zabieg pomógł, ale nie wystarczył na odpowiednie podniesienie poziomu gry w piłkę, co przełożyło się na turniej.

Didier Deschamps i N'Golo Kante bez litości. Polskę czeka bitwa

Można sobie wyobrazić łatwiejszego rywala do wywalczenia tegoż właśnie honoru, szczególnie że "Trójkolorowi" nie mają jeszcze pewnego pierwszego miejsca i potrzebują Polskę pokonać. Konferencja prasowa przed meczem nie wróży nic dobrego dla zespołu Michała Probierza. - Pierwsze miejsce w grupie to dla nas główny cel. Polska postawiła Austrię i Holandię w trudnej sytuacji, spodziewamy się skomplikowanego meczu. Musimy wygrać i jeśli to możliwe, zdobyć jak najwięcej bramek. Najważniejsze to zachować spokój, zdobywając bramki i wygrywając - powiedział N'Golo Kante na spotkaniu z dziennikarzami.