"Lewy" zapytany o szanse na awans do ME. Takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał

Reprezentacja Polski zajmuje obecnie trzecie miejsce w eliminacyjnej grupie E . Traci punkt do Czechów i dwa punkty do liderujących Albańczyków . Ma jednak na koncie jeden mecz rozegrany więcej.

Bezpośredni awans do Euro 2024 uzyskują dwie pierwsze ekipy. W ostatnim starciu zasadniczej fazy kwalifikacji "Biało-Czerwoni" muszą więc zgarnąć pełną pulę i liczyć na korzystne rezultaty na innych stadionach. To oznacza, że rośnie przed nami widmo gry w barażach .

"Biało-Czerwoni" na finiszu el. Euro 2024. Lewandowski: Jestem gotowy na kolejny krok

- Nie myślę o tym, ile dokładnie szans mamy w tej chwili na awans - oznajmił "Lewy". - Najważniejsze, żeby wygrać teraz z Czechami. Potem zobaczymy, co nam to zwycięstwo da przy odrobinie szczęścia. Jeśli niewiele, to ta wygrana i tak będzie miała znaczenie. Jakie konkretnie? Nie chcę tego nazywać nowym otwarciem, ale po zwycięstwie będziemy mogli powiedzieć: idziemy do przodu! To będzie znak, że wracamy na właściwą ścieżkę, a morale zespołu rośnie.